Politica Portretul lui Ilie Bolojan, făcut de Tanczos Barna. Cum se comportă premierul în momente de criză







Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu „flexibilitate mult redusă față de alții”, dar a subliniat că acesta deține forța și curajul necesar pentru a conduce România în momente dificile. În opinia sa, Bolojan este „singura persoană care poate să ducă această luptă”, referindu-se la eforturile necesare pentru implementarea măsurilor economice și administrative.

„Este o luptă care consumă foarte mult şi individul şi persoana care iese în faţă şi anunţă aceste măsuri. Este o luptă care se duce pe toate fronturile posibile. Este o luptă care trebuie să fie rapidă, scurtă, să se termine repede, astfel încât economia să iasă cât se poate de repede din acest lucru”, a spus vicepremierul.

Tanczos Barna a comparat situația guvernamentală cu un pacient care refuză să stea pe masa de operație: „Vine doctorul, încearcă să-l opereze şi pacientul sare de pe masa de operaţie şi fuge. Şi este adus înapoi şi o ia la vale, iar fuge. Deci trebuie să se oprească şi pacientul să stea la operaţie, să se termine cu bine operaţia şi să înceapă perioada de vindecare efectivă. Eu cred, sincer, că se poate şi nu o să avem nevoie nici de asistenţă străină, nu o să avem nevoie nici de FMI, nu o să avem nevoie de nimeni”, a mai declarat vicepremierul al Antena 3.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent că premierul Bolojan este obișnuit la Oradea să dețină majoritate singur, însă în coaliție face eforturi pentru compromis. În ceea ce privește stabilitatea guvernului până la finalul anului, Hunor a apreciat că „șansele sunt bune”.

Reforma administrației publice a generat discuții aprinse în coaliție, iar în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora premierul Bolojan ar fi amenințat cu demisia dacă proiectul nu este realizat conform dorințelor sale.

Despre aceste discuții, Bolojan a declarat că: „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, ci e pur şi simplu de o constatare de bun simţ.”