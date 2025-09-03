Politica Începerea noului an școlar. Marele absent de la festivități, o premieră







Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va participa la festivitățile de deschidere a anului școlar. El a motivat că preferă să își dedice ziua de luni activității la Guvern și că, în opinia sa, nu există motive pentru declanșarea unei greve în educație.

„Particip în general destul de rar la acest tip de activități și cred că, în contextul atmosferei din această perioadă, luni este o zi bună de lucru la Guvern. Nu, nu voi merge”, a spus Bolojan, la Europa FM.

Șeful Executivului a adăugat că problema orelor suplimentare pentru completarea normei a fost rezolvată, iar cadrele didactice nu ar avea motive reale de protest. „Toți profesorii care trebuiau să primească acele 2 ore în plus au fost rezolvați, deci toți cei care trebuiau să aibă normă întreagă acum o au. Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ, cu toate discursurile și discuțiile contondente care au avut loc, în general din partea sindicatelor”, a mai spus premierul.

Sindicaliștii pregătesc proteste pentru 8 septembrie, ziua în care începe noul an școlar. Federațiile reprezentative au transmis deja că vor picheta sediul Guvernului și vor organiza un marș până la Palatul Cotroceni.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate. Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim”, au transmis sindicatele într-un comunicat comun semnat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Sindicatele contestă mai multe decizii luate prin Legea nr. 141/2025: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea drastică a beneficiarilor de burse de merit, eliminarea burselor de excelență și a celor de reziliență, dar și majorarea numărului de ore de predare.