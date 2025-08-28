Social Care este cel mai mic salariu din sistemul de învățământ privat







Sistemul de învățământ, atât cel privat, cât și cel public trec prin transformări importante. Diferențele dintre sistemul privat și cel de stat devin din ce în ce mai vizibile.

Potrivit unei analize StartupCafe.ro bazate pe datele furnizate de platforma eJobs, angajatorii din mediul privat caută activ candidați pentru poziții precum educator, învățător, profesor de limbi străine sau asistent medical, iar salariile pot ajunge până la 5.000 de lei lunar, depășind în multe cazuri nivelul din sistemul public.

În prezent, pe eJobs.ro sunt listate aproximativ 400 de joburi în domeniul educației și învățământului privat, cele mai multe în București, Cluj, Timiș, Brașov și Ilfov.

Cererea vine din partea grădinițelor, școlilor private și centrelor de tip before & after school, afaceri care se dezvoltă în special în marile orașe.

Datele arată că aceste instituții generează peste 7.000 de locuri de muncă anual și atrag în jur de 300.000 de aplicări. Doar din această vară și până acum au fost postate 3.500 de poziții, pentru care s-au înregistrat aproape 60.000 de aplicări.

Bogdan Badea, CEO eJobs, explică tendința: „Într-un context cu multă incertitudine și nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune viabilă. Totuși, numărul joburilor disponibile în acest segment este mult mai mic comparativ cu domenii precum retail, call center sau industria alimentară, iar locurile de muncă sunt concentrate în marile orașe. În urbanul mic și în mediul rural, învățământul privat este încă foarte slab dezvoltat sau chiar inexistent”

Salariile în educația privată depind de experiență, certificări și localizare. În București, unde se plătește cel mai bine, un educator câștigă în medie între 4.000 și 5.000 de lei lunar, în timp ce un asistent educator primește 3.500 – 4.000 de lei net.

Un asistent medical angajat într-o grădiniță privată are un venit mediu de 4.000 de lei pe lună. Un psiholog poate ajunge la același nivel. În ceea ce privește funcțiile de conducere, diferențele sunt semnificative:

Un director de grădiniță privată câștigă aproximativ 10.000 de lei lunar ;

În cazul școlilor și liceelor private, salariile managerilor pot depăși 15.000 de lei.

Pe de altă parte, în orașele medii și mici, salariile sunt cu aproximativ 25% mai mici față de cele din Capitală.

Potrivit datelor furnizate de Salario, comparatorul de salarii lansat de eJobs, există praguri clare în funcție de experiență:

Învățător debutant – aproximativ 4.000 lei/lună ;

Învățător cu minimum 5 ani vechime – peste 5.000 lei/lună ;

Profesor gimnazial – între 5.000 și 8.000 lei/lună, în funcție de vechime și specializare.

În învățământul de stat, un învățător câștigă în prezent aproximativ 3.900 de lei net lunar. Un profesor debutant are un salariu cuprins între 3.500 și 4.200 de lei.

La polul opus, un profesor cu peste 25 de ani de experiență și gradul I poate ajunge la un venit net între 6.800 și 7.500 de lei.

În sistemul public există și sporuri și beneficii suplimentare, precum:

indemnizația de dirigenție ,

gradația de merit ,

sporul pentru doctorat ,

bonusuri pentru predare în zone izolate ,

tichete de vacanță.

Pe eJobs.ro sunt disponibile în prezent 22.000 de joburi active în România. 400 sunt dedicate sectorului educațional privat. Cele mai multe anunțuri vin din București, Ilfov, Cluj, Timiș și Brașov. Sunt zone unde cererea pentru învățământ privat este mai mare datorită numărului ridicat de familii cu venituri medii și peste medie.