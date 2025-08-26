EVZ Special România strălucește la Olimpiada de Economie. Cinci elevi au reprezentat țara în Grecia







Cinci elevi români au participat, în perioada 21–24 august 2025, la Finala Internațională a Olimpiadei de Economie, găzduită în campusul International Olympic Academy din Olympia, Grecia – loc cu o simbolistică aparte, considerat leagănul Jocurilor Olimpice.

Ediția din acest an a reunit 128 de participanți din aproape 30 de țări, transformând Olympia într-un centru global al tinerelor minți pasionate de economie. Alegerea unei locații cu o puternică încărcătură istorică a subliniat valorile de excelență, unitate și fair play, comune atât Olimpiadei de Economie, cât și spiritului olimpic.

Pentru elevii români, competiția a însemnat nu doar o provocare intelectuală, ci și o oportunitate de a lega prietenii internaționale și de a participa la ateliere educaționale.

În România, Olimpiada de Economie este coordonată de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), cu sprijinul Universității din București, care a găzduit etapa națională. Astfel, elevii au beneficiat de un cadru academic de prestigiu pentru a se califica la faza internațională.

Performanța elevilor români la Olimpiada de Economie vine pe fondul unei tradiții puternice în competițiile internaționale.

În 2025 , România participă la 42 de olimpiade internaționale – regionale, europene și mondiale – acoperind discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și lingvistică.

În 2024, un număr de 178 de elevi din 72 de școli au obținut 220 de medalii pentru România, confirmând potențialul extraordinar al noii generații.

Aceste reușite arată că România dispune de resurse valoroase de inteligență, ambiție și pasiune, care merită recunoscute și încurajate.

Olimpiada de Economie este mai mult decât o competiție – este un proiect educațional internațional care promovează schimbul de idei și experiențe interculturale. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, formarea tinerilor în domeniul economic devine esențială, iar succesul elevilor români demonstrează potențialul educației economice atunci când este sprijinită de instituții, profesori și parteneri dedicați.

Participarea delegației României la Finala Internațională a fost posibilă cu sprijinul ROMSIR și Bucharest Center for Economy & Society, parteneri ai IES-Europe în proiectele de educație economică.

*Listă Competiții Internaționale

**Performanțele elevilor români la Olimpiadele Internaționale 2024

Contact pentru presă: Institutul European pentru Studii Economice Email: info@ies-europe.ro | Website: www.ies-europe.ro | Telefon: +40.730.801.000