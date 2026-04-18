Cât costă drumul cu mașina spre Grecia în 2026. Sumele estimate pentru Thassos, Halkidiki și Lefkada

Creșterea prețurilor carburanților îi determină pe mulți români să analizeze dacă mai este avantajos să plece cu mașina în Grecia în 2026. Un calcul actualizat, care include taxele de drum și costurile carburanților, arată cât ajunge un drum până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada, pornind din Giurgiu.

Printre cele mai populare destinații de vacanță alese de românii care călătoresc cu mașina în Grecia se numără Thassos, Halkidiki și Lefkada. Costul deplasării din Giurgiu până în aceste zone este influențat în principal de prețul carburantului.

În România, benzina se situează în jurul valorii de 1,8 euro pe litru, iar motorina depășește ușor 2 euro pe litru. În Bulgaria, prețurile sunt mai reduse, cu aproximativ 1,4 euro pe litru pentru benzină și 1,6 euro pentru motorină. Cele mai ridicate tarife se înregistrează în Grecia, unde benzina ajunge la aproximativ 2 euro pe litru, iar motorina la 2,2 euro pe litru.

Drumul spre Thassos rămâne cea mai accesibilă variantă în 2026, mai ales dacă alimentarea se face în Bulgaria. Pentru un traseu dus-întors de aproximativ 650 de kilometri și un consum mediu de 6,5 l/100 km, costul carburantului se situează între 60 și 65 de euro.

La această sumă se adaugă taxa de pod, de 3 euro, vinieta pentru Bulgaria, în valoare de 15 euro pe o săptămână, taxele de autostradă din Grecia, de aproximativ 10 euro pe sens, precum și feribotul, care costă în jur de 40-50 euro de euro pentru mașină și între 5 și 10 euro de persoană.

Pentru două persoane, costul total al drumului se situează între 150 și 200 de euro, echivalentul a aproximativ 745-1.018 de lei. Astfel, Thassos se menține drept cea mai accesibilă destinație din Grecia pentru o vacanță cu mașina.

Drumul spre Halkidiki se numără printre variantele echilibrate ca preț în 2026, în condițiile în care nu presupune traversare cu feribotul și implică taxe reduse de autostradă.

Pentru un traseu dus-întors de aproximativ 1.000 de kilometri și un consum mediu de 6,5 l/100 km, costul carburantului ajunge la circa 100-110 euro pentru benzină, dacă alimentarea se face în principal în Bulgaria, și la aproximativ 115-125 euro pentru motorină. În situația în care alimentarea are loc doar în România și Grecia, costurile cresc ușor, până la aproximativ 125 euro pentru benzină și 140 euro pentru motorină.

La aceste sume se adaugă taxa de pod de la Giurgiu, vinieta pentru Bulgaria, valabilă o săptămână, precum și taxele de autostradă din Grecia. În total, costul drumului se situează între 150 și 200 de euro.

Drumul spre Lefkada este cel mai lung, cu aproximativ 1.600 de kilometri dus-întors, și implică cele mai ridicate costuri. O parte importantă a traseului se desfășoară pe teritoriul Greciei, ceea ce presupune cel puțin două alimentări la benzinăriile locale.

Taxele de autostradă din Grecia ajung la aproximativ 22 de euro pe sens, ceea ce înseamnă un total de aproape 45 de euro pentru dus-întors. Costul carburantului se situează între 230 și 250 de euro pentru benzină și între 250 și 270 de euro pentru motorină. În total, costul drumului se situează între 260-300 de euro (aproximativ 1.320 - 1.530 de lei).

Deși prețurile carburanților au crescut cu peste 30%, mersul cu mașina în Grecia rămâne mai avantajos, mai ales atunci când costurile sunt împărțite între mai multe persoane.