Prețurile la carburanți nu vor mai revini la nivelurile vechi. Calculele prezentate de consilierul premierului

Prețurile la carburanți nu vor reveni la nivelurile înregistrate anterior, chiar dacă Guvernul intervine cu măsuri de compensare, a declarat Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului. Potrivit acestuia, măsurile adoptate până acum au stopat temporar creșterile, însă „putem doar să mai reducem din presiune, nu să anulăm efectele pieței internaționale”.

„Dacă cineva își imaginează că putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Putem face ca prețurile să fie mai mici decât ar justifica evoluțiile internaționale, dar să compensăm total aceste evoluții este imposibil”, a explicat Dumitru. El a adăugat că după plafonarea adaosurilor s-a înregistrat un efect de stopare a creșterilor și chiar scăderi în anumite lanțuri de benzinării.

Consilierul premierului a mai spus că noile măsuri, inclusiv rambursarea parțială a accizelor de 0,30 lei pe litru, ar trebui să genereze un efect suplimentar în piață. „Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor guvernamentale vor fi diminuate, dar cel puțin compensăm o parte din impactul negativ”, a explicat Dumitru.

România a luat deja măsuri pentru a preveni creșteri nejustificate ale prețurilor, inclusiv prin supraimpozitarea profiturilor excepționale și plafonarea marjelor la nivelul anului anterior: „Aceste măsuri previn scenariul în care companiile ar transfera către consumatori un preț nejustificat, chiar dacă petrolul s-a scumpit”.

Consilierul premierului a mai spus că intervențiile statului sunt limitate de situația bugetară dificilă: „Avem un deficit bugetar de peste 6% din PIB, un nivel foarte înalt. Nu ne putem permite intervenții masive, pentru că piețele financiare ne-ar penaliza”.

El a detaliat costurile bugetare ale măsurilor actuale: aproximativ 600 de milioane de lei pentru transportatori, circa 1,5 miliarde de lei pentru agricultură și peste 200 de milioane de lei lunar pentru reducerea de 0,30 lei a accizei la carburanți.

Ionuț Dumitru a explicat că ieftinirile vizibile la pompă sunt posibile doar dacă prețul petrolului nu mai crește. „Ar trebui să vedem o reducere de aproximativ 30–40 de bani cu TVA, dar numai dacă prețul petrolului rămâne stabil. O nouă creștere a petrolului ar anula efectul reducerii de acciză”, a mai spus consilierul premierului, la un post TV.