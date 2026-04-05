Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu

În urma valului de scumpiri de la pompă și a crizei cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, fostul preşedinte Traian Băsescu avertizează că România trebuie să raționalizeze carburanții de pe acum, pentru a evita o criză majoră. Fostul șef de stat a explicat că problema majoră în acest context nu este legată de preț, ci de asigurarea disponibilității combustibilului.

Fostul președinte, cu 12 ani de experiență în industria petrolieră, a afirmat că intervențiile populiste pe preț, cum ar fi plafonarea sau reducerea lui, reprezintă o mare eroare și pot destabiliza piața.

„Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luaţi un rezervor de benzină pe lună. Marea problemă este că toţi se reped la preţ, hai să reducem preţul. Ori eu vă spun, e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta şi a fost acolo unde se produce, acolo unde e rezultatul acestei industrii. Am dus ţiţei de la locul de exploatare la locul de rafinare. Deci, marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. Ori noi facem o mare greşeală şi europenii, din demagogie, fac o mare greşeală, intervenţii pe preţ, hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greşeală”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că piața trebuie lăsată să funcționeze astfel încât importatorii să fie motivați să aducă motorină și benzină în România. De asemenea, Băsescu a avertizat că restricțiile asupra carburanților ar putea lăsa România fără importatori.

„Dacă le introducem restricţii, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricţii. Şi tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezeşti că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricţii”, a explicat Băsescu.

El a mai atras atenția asupra diferenței de fiscalitate dintre România și Bulgaria, amintind că acciza este mai mică în statul vecin, în timp ce România se confruntă cu probleme financiare serioase.

„Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situaţia bugetară a României este grea. Şi eu spuneam acum vreo lună, mergeţi băieţi la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mişcă fără FMI”, a adăugat fostul președinte.

Prețul benzinei a rămas neschimbat duminică, 5 aprilie, în timp ce motorina standard s-a scumpit cu aproape 10 bani pe litru, chiar dacă guvernul a intervenit pentru a reduce costul acestui combustibil, arată datele de pe peco-online.ro.

Cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, la 8,92 lei/litru, cu 0,33 lei mai mult decât prețul minim înregistrat sâmbătă, de 8,59 lei/l. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț se menține la 9,99 lei/litru, la stația RST din Lungulețu, Dâmbovița, la fel ca în ziua precedentă. Prețurile la carburanți diferă însă semnificativ în funcție de stație și localitate.