Prețurile carburanților duminică, 5 aprilie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină în București, Timișoara și Constanța

Pe 5 aprilie 2026, piața carburanților din România indică stabilitate la benzină și creșteri ușoare la motorină, cu diferențe semnificative între orașe și rețele. Prețurile variază de la sub 9 lei/l la peste 10 lei/l în funcție de tipul de combustibil.

Datele privind piața carburanților din România, valabile duminică, 5 aprilie 2026, indică o evoluție diferită între tipurile de combustibil. Benzina își menține în general nivelurile înregistrate în ziua anterioară, în timp ce motorina continuă să înregistreze creșteri ușoare. La nivel național, benzina standard are un minim de 8,92 lei/l, iar motorina standard coboară până la un prag minim de 9,99 lei/l.

În marile centre urbane, nivelurile medii sunt relativ constante. Benzina standard se menține în jurul valorii de 9,11 lei/l, în timp ce motorina standard ajunge la aproximativ 10,29 lei/l, cu variații reduse de la o zi la alta.

La nivel național, cel mai redus preț pentru benzină standard este consemnat la stația Petrolium din localitatea Iernut, județul Mureș, unde litrul este 8,92 lei/l, în creștere față de valoarea minimă anterioară de 8,59 lei/l.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif rămâne 9,99 lei/l și este întâlnit la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, fără modificări față de ziua precedentă.

În marile orașe ale țării, structura prețurilor rămâne relativ uniformă, însă cu diferențe punctuale între rețele și tipuri de combustibil.

În București, benzina standard se situează între 9,11 lei/l și 9,23 lei/l. Pragul minim este înregistrat la Rompetrol, iar cel maxim la Mol, unde se ajunge la 9,23 lei/l, în scădere cu 0,20 lei față de ziua anterioară. Benzina premium variază între 9,29 lei/l și 9,90 lei/l, după o diminuare a nivelului maxim. Motorina standard pornește de la 10,29 lei/l la Petrom și urcă până la 10,51 lei/l, în timp ce motorina premium se menține între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.

În Cluj-Napoca, benzina standard rămâne stabilă la 9,11 lei/l, însă plafonul maxim scade la 9,29 lei/l, de la 9,43 lei/l anterior. Benzina premium se încadrează între 9,29 lei/l și 10,19 lei/l. Motorina standard este cotată la 10,29 lei/l, cu un maxim de 10,51 lei/l, iar motorina premium ajunge până la 11,07 lei/l.

În Timișoara, benzina standard este cuprinsă între 9,11 lei/l și 9,23 lei/l, în timp ce benzina premium se menține între 9,29 lei/l și 10,19 lei/l. Motorina standard rămâne la 10,29 lei/l, cu un maxim de 10,51 lei/l, iar motorina premium nu înregistrează modificări, fiind cuprinsă între 9,84 lei/l și 11,07 lei/l.

În Iași, benzina standard rămâne stabilă la 9,11 lei/l, iar plafonul maxim scade la 9,23 lei/l. Benzina premium coboară până la 9,90 lei/l, după ce anterior depășea pragul de 10 lei/l. Motorina standard urcă la 10,29 lei/l, iar nivelul maxim rămâne la 10,51 lei/l. Motorina premium se menține între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.

În Constanța, benzina standard se încadrează între 9,11 lei/l și 9,23 lei/l, în timp ce benzina premium scade semnificativ, cu un maxim redus la 9,90 lei/l, față de valori anterioare de peste 10,90 lei/l. Motorina standard urcă la 10,29 lei/l, cu un maxim de 10,51 lei/l, iar motorina premium rămâne stabilă între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.