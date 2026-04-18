Reguli noi pentru șoferii români. Amenzile vin când îți e cel mai greu

Autoritățile din Grecia introduc, de la 18 iunie 2026, reguli mai stricte privind dotarea obligatorie a vehiculelor cu trusă de prim ajutor. Noile cerințe se aplică tuturor participanților la trafic, inclusiv turiștilor străini care intră în statul elen cu autoturismul personal, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi, potrivit dariknews.bg.

Măsura a fost adoptată prin Directiva D30/45652/2026, emisă de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, la inițiativa viceministrului Konstantinos Kiranakis. Potrivit noilor prevederi, sunt vizate toate vehiculele cu motor cu patru sau mai multe roți.

Schimbarea are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță rutieră și îmbunătățirea capacității de acordare a primului ajutor în situații de urgență. În același timp, statul va aplica sancțiuni dacă trusa medicală auto nu respectă noile standarde.

Regulile sunt valabile pentru toți șoferii care circulă în Grecia, indiferent de țara de înmatriculare a mașinii. Asta înseamnă că și românii care aleg Grecia pentru vacanță sau tranzit trebuie să verifice dacă trusa din autoturism corespunde noilor cerințe.

Conform noilor reglementări, fiecare trusă de prim ajutor trebuie să respecte standardul DIN 13164/2022 sau un certificat internațional echivalent ISO. Scopul este ca materialele medicale aflate în mașină să ofere un nivel de calitate comparabil cu cel cerut în intervențiile profesionale de urgență.

În plus, fiecare produs din trusă trebuie să aibă marcaj CE vizibil și să respecte Regulamentul european privind dispozitivele medicale (MDR 2017/745). Aceste cerințe vizează sterilitatea, siguranța și eficiența produselor, inclusiv în condiții de temperatură ridicată.

Una dintre cele mai importante modificări este că structura trusei este reglementată strict. Noile reguli nu mai permit folosirea unor seturi standard mai vechi sau incomplete. Pentru a fi considerată conformă din punct de vedere legal în Grecia, trusa trebuie să includă 16 articole specifice. Printre acestea se numără:

o pătură izotermă de salvare, de minimum 210 x 160 cm;

o rolă de bandă adezivă, conform standardului DIN 13019-A;

un set de 14 plasturi, conform standardului DIN 13019-E, în dimensiuni diferite;

materiale sterile pentru pansat: o fașă individuală mică, două medii și una mare;

un pansament steril mare pentru arsuri și șase comprese pentru răni;

fașe, tifon și alte consumabile medicale de bază;

două măști de protecție medicală, tip IIR sau FFP2;

patru perechi de mănuși de unică folosință, din vinil sau nitril;

două șervețele pentru curățarea pielii, o foarfecă medicală și un ghid scurt de prim ajutor.

Unele instrucțiuni menționează și prezența unor dezinfectanți de bază, precum apa oxigenată.

Noua ordonanță nu se referă doar la conținutul trusei, ci și la modul în care aceasta este păstrată în mașină. Trusa trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil în habitaclu și nu trebuie să fie încuiată.

Din cauza temperaturilor ridicate din sezonul cald, autoritățile cer verificarea regulată a conținutului, în condițiile în care adezivul plasturilor sau calitatea mănușilor pot fi afectate. În plus, trusa trebuie înlocuită complet cel târziu o dată la doi ani, iar orice produs utilizat sau deteriorat trebuie schimbat imediat.

Ministerul Transporturilor atrage atenția și asupra termenelor de valabilitate, subliniind că folosirea unor materiale expirate poate deveni periculoasă.

Noile cerințe sunt obligatorii pentru toate autoturismele care circulă în Grecia, indiferent de statul în care sunt înmatriculate. Amenda pentru nerespectarea regulilor este de 30 de euro. În același timp, prețul unei truse conforme cu standardul DIN 13164/2022 este estimat, de regulă, între 10 și 25 de euro.

Autoritățile atrag atenția că multe dintre seturile mai vechi nu mai îndeplinesc noile condiții, mai ales în ceea ce privește măștile de protecție obligatorii și numărul exact al materialelor pentru pansat. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție trusa înainte de a pleca la drum.