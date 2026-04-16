Cristal, aur simbolic și artă din toată lumea. Ce cadouri a primit Maia Sandu în 2026

Republica Moldova. Cristal decorativ lucrat manual, broderii tradiționale cu motive naționale, sculpturi inspirate din arta antică, seturi de porțelan, obiecte heraldice, dar și cărți și albume culturale din diverse state se regăsesc printre cele 26 de cadouri protocolare primite de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în primul trimestru al anului 2026.

Cadourile au fost oferite în cadrul întrevederilor oficiale, vizitelor de lucru și ceremoniilor de prezentare a scrisorilor de acreditare, iar valoarea totală declarată ajunge la 38.950 de lei, potrivit datelor publicate de instituția prezidențială.

Cel mai scump cadou a fost oferit de ambasadorul Egiptului în Republica Moldova, Mohammed Moustafa Orfy. Este vorba despre un obiect decorativ din cristal realizat de Asfour Crystal, reprezentând o ambarcațiune solară faraonică, decorată cu simbolul „Ochiul lui Horus” și elemente ornamentale multicolore, evaluat la 3.600 de lei.

La polul opus, cel mai ieftin cadou declarat este o carte intitulată „Witold Pilecki”, oferită de Administrația Muzeului „Museum of the Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People’s Republic”, în valoare de 350 de lei.

În contextul vizitei oficiale la Nicosia, șefa statului a primit mai multe daruri din partea oficialilor ciprioți. Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, i-a oferit o broderie tradițională „Lefkara” montată în ramă, dar și o sculptură din alamă intitulată „The Multiples of an Island”, reprezentând relieful insulei Cipru.

Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou, a oferit o farfurie decorativă din metal cu motiv solar și inscripția „Cyprus”.

Președintele Republicii Elene, Constantine Tassoulas, a dăruit o placă decorativă din aluminiu cu rândunele inspirată din arta cicladică. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a oferit o figurină antropomorfă „Tanagra” din teracotă.

Ministra Culturii a Greciei, Lina Mendoni, a oferit un bol din marmură albă inspirat din perioada cicladică, precum și o carte despre Via Egnatia.

Din Polonia, președintele Karol Nawrocki a oferit un set de cristal cu pahare și decantor, iar mareșalul Seimului, Włodzimierz Czarzasty, a dăruit un set de porțelan artistic. Administrația unui muzeu polonez a oferit un blazon decorativ.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a oferit un tablou heraldic cu stema „Vytis”, iar prim-ministrul Inga Ruginienė a dăruit un bol din porțelan realizat la manufactura „Jiesia”.

Ambasadorul Coreei de Sud, Park Kichang, a oferit un cufăr pentru bijuterii realizat în tehnica tradițională „Najeonchilgi”, decorat cu sidef și motive cu cocori.

Din Bangladesh, ambasadoarea Shahnaz Gazi a oferit o cuvertură brodată „Nakshi Kantha”, un set de căni ceramice pictate manual și două cărți-album despre cultura și festivalurile țării.

În trimestrul IV al anului 2025, președinta Republicii Moldova a primit 11 cadouri protocolare în valoare de 17.760 de lei. În trimestrul III au fost raportate 24 de cadouri, în valoare totală de 57.000 de lei, inclusiv unul oferit de președintele Franței, Emmanuel Macron.

În trimestrul II din 2025, valoarea totală a cadourilor a fost de 9.270 de lei, iar în primul trimestru – 30.120 de lei.