Maia Sandu avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea scumpi energia și alte produse în Republica Moldova

Republica Moldova. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe directe asupra economiei Republicii Moldova și asupra prețurilor la energie. Președinta Maia Sandu avertizează că, în cazul în care războiul va continua, piața globală ar putea resimți lipsa resurselor energetice, iar scumpirile s-ar putea răsfrânge inclusiv asupra altor produse și servicii.

Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni difuzate la Jurnal TV. Șefa statului a explicat că tensiunile din Orientul Mijlociu, o regiune strategică pentru producția și transportul resurselor energetice, creează deja incertitudini pe piețele internaționale.

Potrivit acesteia, prelungirea conflictului ar putea provoca perturbări majore în aprovizionarea globală cu energie, ceea ce ar duce inevitabil la majorarea prețurilor.

„Dacă acest război continuă, o să vorbim nu doar despre creșterea prețurilor la resursele energetice, dar și la creșterea prețurilor la alte produse, mărfuri. Sigur că nu dorim ca această criză să se încheie cât mai repede, dar trebuie să fim conștienți dacă războiul continuă, atunci când problema va deveni mai mare”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că regiunea în care are loc conflictul este una esențială pentru resursele energetice și pentru rutele comerciale internaționale, iar blocarea acestora ar putea reduce cantitățile disponibile pe piață.

„Acolo sunt multe resurse energetice și vedeți că se caută să se blocheze rutele. Dacă războiul continuă, vom avea cantități mai mici și, evident, prețuri mai mari”, a spus Sandu.

În același context, șefa statului a amintit că Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă la fluctuațiile de pe piețele externe, deoarece își asigură aproape integral necesarul de resurse energetice din importuri.

Autoritățile încearcă să mențină anumite rezerve interne pentru a face față unor eventuale perturbări ale pieței, însă dependența de importuri rămâne principala provocare pentru securitatea energetică a țării.

„Noi încercăm să salvăm niște rezerve aici pe intern, dar nu producem este marea noastră și problemă: suntem dependenți total de importuri”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, Maia Sandu a menționat că evoluțiile recente arată o tendință îngrijorătoare la nivel global, marcată de multiplicarea conflictelor armate și de creșterea instabilității geopolitice. În opinia sa, acest context demonstrează că sistemul de securitate internațională devine tot mai fragil.

Tensiunile din Orientul Mijlociu, reluate pe 28 februarie, au început deja să influențeze piața mondială a petrolului și gazelor. Pentru a reduce eventualele riscuri generate de această situație, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie.

Decizia executivului stabilește reguli mai stricte pentru gestionarea resurselor energetice în următoarele luni. Printre măsuri se numără limitarea exporturilor de produse petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești, astfel încât să fie menținute stocuri minime necesare pentru consumul intern.

De asemenea, potrivit hotărârii Guvernului, Serviciul Vamal va autoriza exportul produselor petroliere principale din terminalul petrolier de la Giurgiulești doar dacă volumul depozitat depășește anumite praguri de siguranță: 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină.