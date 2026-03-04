Războiul din Iran afectează Republica Moldova. 60 de zile de stare de alertă în sectorul energetic

Republica Moldova. Escaladarea războiului din Iran și extinderea tensiunilor în Orientul Mijlociu au determinat autoritățile de la Chișinău să instituie stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la petrol și al riscurilor majore privind aprovizionarea cu resurse energetice.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în debutul ședinței Guvernului, că situația internațională afectează direct Republica Moldova.

„Luând în considerare războiul din Golful Persic, din Orientul Mijlociu, unele rute de aprovizionare s-au curbat și deja azi, dacă urmăriți, prețurile la Brent au sărit la peste 80 de dolar per baril, deci, o creștere de aproximativ 20%. E o criză globală care afectează toată lumea, ne afectează și pe noi. Incertitudinea este foarte mare, trebuie să ne gândim la o eventuală escaladare în continuare”, a declarat premierul.

Hotărârea Guvernului stabilește măsuri clare pentru gestionarea resurselor energetice în următoarele două luni. Exportul produselor petroliere din Portul Internațional Giurgiulești va fi permis doar dacă sunt asigurate stocuri interne minime de siguranță. De asemenea, este interzis reexportul carburanților importați anterior.

„Serviciul Vamal va autoriza exportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Giurgiulești (PILG) doar în cazul în care cantitățile depozitate în terminalul petrolier depășesc plafonul de 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină”, se arată în decizia Guvernului.

Pentru a accelera aprovizionarea, Serviciul Vamal va introduce coridoare dedicate pentru importuri, iar Agenția Rezerve Materiale va completa stocurile de stat până la capacitatea maximă permisă.

În sectorul energiei electrice, operatorul național Moldelectrica va sista exporturile în orele de vârf din zilele lucrătoare. Producătorii care nu au contracte preexistente vor fi obligați să comercializeze energia exclusiv pe piața internă.

Totodată, sunt introduse reguli noi de echilibrare a sistemului energetic, iar anumite entități nu vor mai fi remunerate pentru excedentele de energie dacă nu se conformează cerințelor stabilite de Guvern.

Ministerul Energiei a fost desemnat instituția responsabilă pentru coordonarea răspunsului la criză, în cooperare cu Centrul Național de Management al Crizelor și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, a explicat că măsura are caracter preventiv.

„Scopul declarării stării de alertă este să menținem stocuri suficiente de produse petroliere pentru consumul intern, să asigurăm continuitatea alimentării cu energie electrică, în special în orele de consum maxim și să protejăm consumatorii casnici și infrastructura critică”, a spus Diaconu.

El a menționat că volatilitatea crescută a piețelor petroliere, blocajele logistice din Strâmtoarea Ormuz, lucrările de mentenanță la rafinăriile din România, degradarea infrastructurii energetice din Ucraina în urma atacurilor repetate ale Federației Ruse și reducerea producției interne sunt factori care reduc marja de siguranță a sistemului energetic.

„Responsabilitatea noastră este să intervenim înainte ca aceste riscuri să se materializeze”, a punctat Sergiu Diaconu.

Prețul gazelor naturale din Europa a crescut cu peste 50% în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului, iar petrolul Brent a depășit pragul de 85 USD/baril, cu circa 20 de dolari mai mult decât la începutul anului, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2024.

Autoritățile avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o vulnerabilitate critică pe piața energetică, determinată de factori globali și regionali. Presiunile asupra sectorului produselor petroliere, riscul redirecționării fluxurilor comerciale către piețe mai competitive și capacitățile limitate de import pot genera un deficit de carburanți.

În același timp, securitatea energetică este amenințată de reducerea producției interne după încheierea sezonului rece și de limitările infrastructurii regionale de transport al energiei. În acest context, instituirea stării de alertă este prezentată de Guvern drept o măsură necesară pentru protejarea stabilității economice și a consumatorilor.