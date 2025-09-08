International Trump pregătește discuții cruciale cu liderii europeni chemați la Casa Albă







Președintele american Donald Trump a anunțat duminică seara că mai mulți lideri europeni vor sosi la Washington luni sau marți pentru a purta discuții privind soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută după ce liderul de la Casa Albă s-a întors de la turneul de tenis US Open din New York. Trump a adăugat că urmează să aibă în curând și o conversație directă cu președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit afirmațiilor lui Trump, discuțiile cu liderii europeni ar urma să fie bilaterale, desfășurate individual și nu sub forma unui summit comun.

Deși nu a precizat exact numele șefilor de stat sau de guvern care vor ajunge la Washington, președintele a subliniat importanța dialogului transatlantic în contextul intensificării atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene.

Declarația vine într-un moment tensionat, după ce autoritățile de la Kiev au raportat un bombardament masiv în noaptea de sâmbătă spre duminică, care a provocat incendierea principalului sediu guvernamental. În fața jurnaliștilor,

Trump a afirmat că „nu este mulțumit de situația actuală” și că Statele Unite, alături de aliații lor, vor face pași decisivi pentru a încheia conflictul.

Casa Albă nu a oferit deocamdată clarificări privind identitatea liderilor europeni invitați la discuții. Surse diplomatice citate de presa internațională afirmă însă că vizitele ar putea include reprezentanți ai Franței, Germaniei și Poloniei, state care au avut o implicare activă în sprijinirea Ucrainei.

În același timp, oficiali de la Kiev au salutat ideea unor noi negocieri, dar au atras atenția că orice dialog cu Rusia trebuie să plece de la principiul respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Pe de altă parte, analiștii politici de la Washington au remarcat faptul că Trump a transmis un mesaj de încredere: „Rusia-Ucraina, o vom rezolva”.

Afirmația sa a fost interpretată ca un semnal că administrația americană dorește accelerarea căutării unei soluții diplomatice.

Specialiștii în relații internaționale consideră că aceste întâlniri ar putea reprezenta începutul unui nou capitol în medierea conflictului.

Dacă vizitele se vor concretiza, Trump va avea ocazia să-și consolideze poziția ca principal intermediar între Europa și Moscova.

O eventuală discuție directă cu Putin ar putea deschide calea pentru negocieri mai ample, însă succesul depinde de disponibilitatea Kremlinului de a accepta compromisuri.

În plan european, vizitele la Washington ar putea aduce o mai bună coordonare între statele UE și SUA în privința sprijinului militar și financiar pentru Kiev.

În plan intern, Trump încearcă să transmită alegătorilor americani imaginea unui lider activ pe scena internațională, capabil să gestioneze una dintre cele mai grave crize geopolitice din ultimele decenii.

Totuși, există voci critice care atrag atenția că promisiunile sale optimiste privind o rezolvare rapidă a conflictului ar putea fi greu de realizat, în condițiile în care războiul a intrat deja în al patrulea an, fără perspective clare de încetare.