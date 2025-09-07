International Sondaj NBC cu rezultate proaste pentru Donald Trump. 57 la sută dintre americani îl dezaprobă







Un sondaj cu rezultate defavorabile lui Donald Trump a fost făcut public azi, 7 septembrie 2025. Sondajul NBC News Decision Desk Poll realizat de SurveyMonkey a chestionat online 30.196 de adulți în perioada 13 august-1 septembrie și are o marjă de eroare de plus sau minus 1,9 la sută.

Surprinzător, sondajul arată o schimbare semnificativă. Majoritatea americaniloe este în favoarea vaccinurilor, în contextul în care Secretarul pentru Sănătate și Servicii Sociale, Robert F. Kennedy Jr., a luat măsuri pentru a limita anumite vaccinuri. Dar iată și celelalte rezultate.

Opiniile americanilor cu privire la performanța președintelui Donald Trump rămân negative, pe fondul unei serii de măsuri luate de administrația sa în domeniul tarifelor, imigrației și sănătății publice.

Respondenții au declarat că preferă liderii cu experiență politică în detrimentul celor din afara sistemului care vor provoca schimbări radicale, în contextul unui al doilea mandat al lui Trump caracterizat de schimbări rapide și radicale. 43%, dintre americani aprobă performanța ca președinte a lui Donald Trump în sondaj, similar cu rezultatele din iunie, în timp ce 57% o dezaprobă.

Cele mai slabe evaluări ale lui Trump sunt în domeniul economic. Aici, doar 39% aprobă modul în care gestionează inflația și 41% aprobă modul în care gestionează comerțul și tarifele.

Sondajul a folosit formulări ușor diferite evaluarea părerilor privind politica de imigrație.

În primul rând au fost întrebați dacă aprobă modul în care Trump gestionează „securitatea frontierelor și imigrația”. Aici i-au acordat lui Trump un rating de aprobare de 47%. După care au fost întrebați dacă aprobă modul în care Trump gestionează „deportările și securitatea frontierelor” în contextul programului agresiv de deportare al administrației sale. În această chestiune, americanii îi acordă lui Trump un rating de aprobare ușor mai mic, de 43%.

Entuziasmul alegătorilor va fi esențial în alegerile de la sfârșitul acestui an și în alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc peste 14 luni. Sondajul a cerut americanilor să descrie sentimentele lor față de președinția Trump.

Aproape jumătate dintre democrați (49%) declară că sunt „supărați” din cauza acțiunilor administrației Trump. Pe de altă parte, 27% dintre republicani spun că sunt „încântați” de acțiunile administrației — cel mai puternic răspuns pozitiv. Iar 18% spun că sunt „fericiți” și 28% spun că sunt „mulțumiți”. Rezultatele sunt similare cu cele ale sondajului anterior realizat de NBC News Decision Desk în luna iunie.

Doar 8% dintre independenți declară că au sentimente pozitive față de acțiunile administrației Trump, un procent mult mai mic decât cei 56% care declară că au sentimente negative.

Mai mult de două treimi dintre independenți s-au grupat în jurul celor două opțiuni din mijloc sau apropiate de mijloc – „nemulțumiți” și „neutri” – în timp ce democrații și republicanii s-au grupat de o parte și de alta.

Cele mai importante probleme pentru americani în general rămân economia și amenințările la adresa democrației, urmate de sănătate, criminalitate și siguranță.

Odată cu recentul dislocare a trupelor Gărzii Naționale la Washington, D.C., de către Trump, administrația a adus criminalitatea și siguranța mai mult în atenția presei — iar republicanii sunt de acord, mai mulți dintre ei afirmând că acordă prioritate acestei probleme acum decât în iunie.

Dintre republicani, 18% consideră criminalitatea și siguranța ca fiind problema cea mai importantă pentru ei, pe locul al doilea după economie. Aceasta reprezintă o creștere de 5 puncte procentuale față de luna iunie. Democrații și independenții rămân neschimbați în ceea ce privește importanța pe care o acordă criminalității și siguranței.

Inflația a fost unul dintre factorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 și rămâne o preocupare majoră pentru americani.

45% dintre adulții din SUA spun că inflația și creșterea costului vieții sunt problemele economice cele mai importante pentru ei și familiile lor în acest moment . Domină clasamentul cu peste 30 de puncte procentuale în fața următoarelor probleme economic. Acestea sunt, în ordine, costurile asistenței medicale, impozitele și salariile nete, ratele dobânzilor și accesibilitatea locuințelor.

În ceea ce privește situația lor financiară personală, aproximativ un sfert dintre respondenți afirmă că se află într-o situație mai bună astăzi decât în urmă cu un an. O treime afirmă că se află într-o situație mai proastă astăzi, iar aproximativ 4 din 10 afirmă că se află aproximativ în aceeași situație financiară ca în urmă cu un an.

O majoritate covârșitoare a americanilor susține utilizarea vaccinurilor pentru prevenirea bolilor. 49% o susțin cu tărie și 78% o susțin cu tărie sau într-o oarecare măsură. Întrebarea se referea la vaccinuri în general, nu la tipuri individuale de vaccinuri.

La nivel de partid, o mare majoritate a democraților (93%), a independenților (72%) și a republicanilor (67%) afirmă că susțin utilizarea vaccinurilor. Cu toate acestea, o treime dintre republicani și aproximativ 3 din 10 independenți afirmă că se opun utilizării vaccinurilor pentru prevenirea bolilor.

Sondajul NBC News Decision Desk Poll ar putea provoca o schimbare a politicii lui Donald Trump în această privință