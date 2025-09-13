Trump refuză apelul la unitate după moartea lui Charlie Kirk: Nu-mi pasă deloc
- Bianca Ion
- 13 septembrie 2025, 16:08
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru „Fox & Friends” că nu va face apel la unitate după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. „O să vă spun ceva care o să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc”, a spus Trump, citat de The Guardian, acuzând „stânga radicală” pentru violențele din țară.
„Radicalii de stânga sunt problema”
Întrebat de prezentatoarea Ainsley Earhardt cum ar putea fi vindecate diviziunile din America, Trump a răspuns că vina aparține exclusiv adversarilor politici din tabăra progresistă. „Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă crime… Radicalii de stânga sunt problema – și sunt malefici, oribili și abili la politică. Vor bărbați în sporturile feminine, vor transgender pentru toată lumea, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei țări”, a susținut liderul american.
Comentariile sale au venit la mai puțin de 48 de ore după ce Kirk a fost împușcat mortal pe un campus universitar din Utah. Tonul adoptat de Trump a contrastat cu precedentul creat de alți președinți, care în momente de criză au ales să transmită mesaje de reconciliere.
Îndepărtare de tradiția altor președinți americani
SUA au o istorie lungă de lideri care au încercat să folosească discursuri pentru a calma tensiunile politice. Abraham Lincoln, în al doilea său discurs inaugural, a cerut unitate „fără răutate față de nimeni, cu înțelegere pentru toți”. Mai recent, Joe Biden, la învestirea sa din 2021, a spus că „fără unitate nu există pace, ci doar amărăciune și furie”.
Trump, în schimb, a adoptat o poziție partizană, evitând apelurile la reconciliere. Potrivit The Guardian, reacția sa după împușcarea lui Kirk a fost bazată pe acuzații și dorință de răzbunare, marcând o ruptură față de tradiția politică a predecesorilor săi.
Trump, noi atacuri la adresa lui Soros și organizațiilor progresiste
În declarațiile de vineri, Trump l-a menționat din nou pe filantropul George Soros, amenințând că îl va ancheta în baza legii RICO, de obicei folosită pentru crima organizată. El a afirmat că Soros finanțează „agitatori profesioniști” care provoacă revolte pe străzi.
Într-un discurs susținut din Biroul Oval, la câteva ore după confirmarea morții lui Kirk, președintele a promis măsuri împotriva „organizațiilor care finanțează și susțin violența politică”. Trump a pus întreaga responsabilitate pe ceea ce a numit „stânga radicală”.
De la începutul celui de-al doilea mandat, liderul de la Casa Albă a intensificat atacurile asupra adversarilor politici. A ordonat o anchetă asupra platformei de strângere de fonduri ActBlue și a avertizat că ar putea retrage scutirile fiscale pentru grupuri progresiste precum Citizens for Responsibility and Ethics in Washington sau pentru organizațiile ecologiste.
