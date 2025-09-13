Trump refuză apelul la unitate după moartea lui Charlie Kirk: Nu-mi pasă deloc

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru „Fox & Friends” că nu va face apel la unitate după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. „O să vă spun ceva care o să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc”, a spus Trump, citat de The Guardian, acuzând „stânga radicală” pentru violențele din țară.

Întrebat de prezentatoarea Ainsley Earhardt cum ar putea fi vindecate diviziunile din America, Trump a răspuns că vina aparține exclusiv adversarilor politici din tabăra progresistă. „Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă crime… Radicalii de stânga sunt problema – și sunt malefici, oribili și abili la politică. Vor bărbați în sporturile feminine, vor transgender pentru toată lumea, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei țări”, a susținut liderul american.

Comentariile sale au venit la mai puțin de 48 de ore după ce Kirk a fost împușcat mortal pe un campus universitar din Utah. Tonul adoptat de Trump a contrastat cu precedentul creat de alți președinți, care în momente de criză au ales să transmită mesaje de reconciliere.

SUA au o istorie lungă de lideri care au încercat să folosească discursuri pentru a calma tensiunile politice. Abraham Lincoln, în al doilea său discurs inaugural, a cerut unitate „fără răutate față de nimeni, cu înțelegere pentru toți”. Mai recent, Joe Biden, la învestirea sa din 2021, a spus că „fără unitate nu există pace, ci doar amărăciune și furie”.

Trump, în schimb, a adoptat o poziție partizană, evitând apelurile la reconciliere. Potrivit The Guardian, reacția sa după împușcarea lui Kirk a fost bazată pe acuzații și dorință de răzbunare, marcând o ruptură față de tradiția politică a predecesorilor săi.

În declarațiile de vineri, Trump l-a menționat din nou pe filantropul George Soros, amenințând că îl va ancheta în baza legii RICO, de obicei folosită pentru crima organizată. El a afirmat că Soros finanțează „agitatori profesioniști” care provoacă revolte pe străzi.

Într-un discurs susținut din Biroul Oval, la câteva ore după confirmarea morții lui Kirk, președintele a promis măsuri împotriva „organizațiilor care finanțează și susțin violența politică”. Trump a pus întreaga responsabilitate pe ceea ce a numit „stânga radicală”.

De la începutul celui de-al doilea mandat, liderul de la Casa Albă a intensificat atacurile asupra adversarilor politici. A ordonat o anchetă asupra platformei de strângere de fonduri ActBlue și a avertizat că ar putea retrage scutirile fiscale pentru grupuri progresiste precum Citizens for Responsibility and Ethics in Washington sau pentru organizațiile ecologiste.