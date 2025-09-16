International

Vance cere sancțiuni împotriva celor care celebrează moartea lui Charlie Kirk

Vance cere sancțiuni împotriva celor care celebrează moartea lui Charlie KirkSursă foto: Captură de ecran Youtube
Vicepreședintele american JD Vance a criticat persoanele care celebrează pe rețelele sociale moartea influencerului conservator Charlie Kirk, afirmând în timpul emisiunii Charlie Kirk Show că acestea ar trebui denunțate și chiar raportate angajatorilor lor.

Vance despre persoanele care-i celebrează moartea lui Charlie Kirk

Vance a afirmat că nu există susținere pentru violența politică, ci pentru respect și empatie. Printre cei suspendați sau concediați pentru mesaje pe rețelele sociale considerate inadecvate în legătură cu decesul lui Kirk se află piloți, cadre medicale, profesori și chiar un angajat al Serviciului Secret.

„Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”, a declara acesta în timpul emisiunii Charlie Kirk Show.

Criticii au afirmat că astfel de concedieri afectează libertatea de exprimare și siguranța profesională a angajaților, chiar dacă angajatorii din Statele Unite au o flexibilitate considerabilă în privința încetării raporturilor de muncă.

Vance și alţi legislatori republicani au cerut pedepsirea celor care sărbătoresc moartea lui Kirk

Comentariile lui Vance au fost difuzate luni, într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast pe care Kirk îl găzduia înainte de a fi împușcat în zona gâtului miercurea trecută, în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley.

Charlie Kirk

Sursa foto: Facebook/Charlie Kirk

Un sondaj recent realizat de YouGov a indicat că alegătorii liberali sunt mai înclinați decât conservatorii să își manifeste satisfacția în legătură cu moartea adversarilor politici. Declarațiile lui Vance se înscriu într-un context mai larg, în care mai mulți parlamentari republicani au cerut sancționarea celor care își exprimă public mesajele de fericire față de moartea lui Kirk.

Măsuri și sancțiuni pentru angajații care au reacționat la moartea lui Kirk

Congresmana din Carolina de Sud, Nancy Mace, a solicitat Departamentului Educației să „retragă toate fondurile de la orice școală sau universitate” care nu ia măsuri împotriva angajaților care publică mesaje insensibile despre Kirk.
 În anumite cazuri, persoanele care și-au exprimat pe rețelele sociale satisfacția față de moartea sa sau au postat comentarii jignitoare au fost suspendate sau concediate de angajatori.
Și angajații din sectorul privat au fost supuși acestor sancțiuni. Office Depot a concediat personal dintr-o filială din Michigan după ce un videoclip viral a arătat angajații refuzând să imprime afișe pentru o ceremonie în memoria lui Kirk, iar compania a confirmat pentru BBC că  acest comportament a fost considerat „inacceptabil și lipsit de sensibilitate”.

