Vance cere sancțiuni împotriva celor care celebrează moartea lui Charlie Kirk

Vicepreședintele american JD Vance a criticat persoanele care celebrează pe rețelele sociale moartea influencerului conservator Charlie Kirk, afirmând în timpul emisiunii Charlie Kirk Show că acestea ar trebui denunțate și chiar raportate angajatorilor lor.

Vance a afirmat că nu există susținere pentru violența politică, ci pentru respect și empatie. Printre cei suspendați sau concediați pentru mesaje pe rețelele sociale considerate inadecvate în legătură cu decesul lui Kirk se află piloți, cadre medicale, profesori și chiar un angajat al Serviciului Secret.

„Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”, a declara acesta în timpul emisiunii Charlie Kirk Show.

Criticii au afirmat că astfel de concedieri afectează libertatea de exprimare și siguranța profesională a angajaților, chiar dacă angajatorii din Statele Unite au o flexibilitate considerabilă în privința încetării raporturilor de muncă.

Comentariile lui Vance au fost difuzate luni, într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast pe care Kirk îl găzduia înainte de a fi împușcat în zona gâtului miercurea trecută, în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley.

Un sondaj recent realizat de YouGov a indicat că alegătorii liberali sunt mai înclinați decât conservatorii să își manifeste satisfacția în legătură cu moartea adversarilor politici. Declarațiile lui Vance se înscriu într-un context mai larg, în care mai mulți parlamentari republicani au cerut sancționarea celor care își exprimă public mesajele de fericire față de moartea lui Kirk.