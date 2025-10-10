O româncă, condamnată definitiv în Italia după ce a ținut o pensionară captivă opt ani și i-a furat 300.000 de euro

Curtea de Casație din Italia a condamnat definitiv o româncă din Galați la 4 ani și 3 luni de închisoare. Femeia a ținut o pensionară italiană captivă timp de opt ani și i-a golit conturile de 300.000 de euro.

Un caz ieșit din comun a atras atenția presei italiene la finalul lunii septembrie 2025. O româncă stabilită de mai mulți ani în Italia a fost condamnată definitiv de Curtea de Casație după un proces care a durat aproape un deceniu.

Potrivit publicațiilor TGR Piemonte și agenției ANSA, femeia – identificată drept Anca Egorov, originară din Galați – a fost găsită vinovată pentru două infracțiuni grave: înșelarea unei persoane fără discernământ și autospălare de bani.

Decizia Curții confirmă condamnarea pronunțată anterior de instanțele inferioare și stabilește o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare pentru româncă. Totodată, aceasta este obligată să plătească despăgubiri de 300.000 de euro victimei sale, o pensionară italiană în vârstă, pe care a ținut-o captivă timp de opt ani.

Victima, Giuseppina Marcovecchio, locuia în provincia Asti, din regiunea Piemont, și avea nevoie de sprijin zilnic din cauza problemelor de sănătate. În urmă cu aproape zece ani, familia acesteia a angajat-o pe Anca Egorov ca îngrijitoare, pentru a o ajuta la treburile casnice și pentru a-i oferi companie.

În loc de ajutor, bătrâna avea să trăiască un coșmar greu de imaginat. După doar câteva luni, relația dintre cele două s-a transformat într-o formă de dependență totală, în care îngrijitoarea controla fiecare aspect al vieții pensionarei.

„Era stăpână pe viața mea. Nu mai aveam voie să iau decizii singură, trăiam ca într-o închisoare”, a declarat Giuseppina Marcovecchio în fața instanței, citată de TGR Piemonte.

În 2015, Anca Egorov a convins-o pe femeie să o urmeze în România, promițându-i o perioadă de recuperare medicală și o viață mai liniștită. A fost, de fapt, începutul captivitații: pensionara a fost adusă în Galați și ținută acolo ani la rând, izolată și complet dependentă de îngrijitoarea ei.

Anchetatorii italieni au stabilit că Giuseppina Marcovecchio nu avea acces la documente, conturi bancare sau mijloace de comunicare. Îngrijitoarea îi administra banii, cardurile și corespondența.

În această perioadă, din conturile bătrânei au dispărut peste 300.000 de euro, sumă pe care Egorov a transferat-o treptat către propriile conturi. Procurorii au reușit să reconstituie traseul financiar și au demonstrat că o parte din bani au fost investiți într-o tutungerie din localitatea Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont — o afacere deschisă pe numele româncei, dar care a dat faliment în scurt timp.

Femeia a trăit în condiții de dependență totală, fiind convinsă că nu are nicio altă opțiune. „Opt ani din viața mea au fost furați”, a declarat pensionara în timpul procesului.

Procurorii au descris situația ca pe un caz de sclavie modernă, în care o persoană vulnerabilă a fost exploatată psihologic, emoțional și financiar de cineva aflat într-o poziție de încredere.

În 2021, Tribunalul din Asti a pronunțat prima sentință, condamnând-o pe Anca Egorov la 5 ani și jumătate de închisoare. Judecătorii au considerat că probele – inclusiv extrasele bancare, declarațiile martorilor și mărturiile victimei – demonstrau fără echivoc vinovăția inculpatei.

Apărarea a contestat decizia, invocând lipsa discernământului victimei și imposibilitatea de a dovedi „intenția de manipulare”. În apel, pedeapsa a fost redusă la 4 ani și 3 luni, dar faptele au fost menținute integral.

La finalul lunii septembrie 2025, Curtea de Casație a respins definitiv recursul formulat de apărare, confirmând în totalitate hotărârea de apel. Românca urmează să execute pedeapsa în Italia, unde a fost emis și un ordin de executare a sentinței.

Cuvintele bătrânei italiene – „Își însușise viața mea” – au devenit simbolul acestui proces și au fost citate pe larg în presa italiană. Giuseppina Marcovecchio a povestit în detaliu cum trăia sub controlul total al îngrijitoarei, fără libertate de mișcare și fără contact real cu familia.

Autoritățile italiene au subliniat, după verdict, importanța protejării persoanelor vârstnice vulnerabile, mai ales în contextul în care mii de italieni angajează îngrijitori străini, mulți dintre ei din Europa de Est.

„Cazul Marcovecchio-Egorov este o lecție dureroasă despre riscurile abuzului de încredere și despre nevoia de monitorizare permanentă a situațiilor de dependență”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Asti, potrivit ANSA.

Prin confirmarea definitivă a pedepsei, Curtea de Casație a creat un precedent important în jurisprudența italiană privind abuzurile asupra persoanelor lipsite de discernământ.

Instanța a reținut că Anca Egorov a acționat cu intenție directă, profitând de vulnerabilitatea psihologică a victimei și de lipsa oricărei rețele de sprijin.