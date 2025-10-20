Ipoteză tehnică după explozia din Rahova. Trei victime ar fi avut șanse, dacă era demolat un zid de rezistență la etajul 6

Un cunoscut activist civisc, Sandy Matei, tehnician în construcții, fost diriginte de șantier în lucrări civile, susține că modificarea ilegală a structurii de rezistență la etajul 6 al imobilului afectat de recenta explozie ar fi agravat consecințele, punând în pericol vieți omenești. sau chiar făcând victime.

Într-o sesizare transmisă public „inspectorilor de la ISC și procurorilor care anchetează omor și vătămare din culpă”, specialistul afirmă că un perete portant ar fi fost dărâmat pentru a uni două camere într-un living, iar această intervenție „a rupt continuitatea” dintre etajele 5 și 7, diminuând sprijinul pentru tavan și placa exterioară. Blocul a fost grav afectat.

„Am ochiul format și, deși în fotografii e greu de observat din cauza dărâmăturilor, peretele de rezistență nu are continuitate între etajele 5 și 7 și nici nu apare între molozul rezultat după explozie”, precizează tehnicianul. El susține că cel puțin trei victime ar fi putut să scape dacă elementul structural nu era eliminat:

Minora de 17 ani, aflată acum în comă, „a căzut de la etajul 7 la etajul 5 prin planșeul apartamentului, deoarece la etajul 6 peretele de rezistență lipsea”.

O tânără însărcinată „a murit strivită de moloz, căzut în cascadă (efect de domino) sub presiunea unor piese de construcție care nu mai erau îmbinate cu peretele lipsă”.

Fratele tinerei, surprins în imagini făcând cu mâna, „a fost rănit de peretele exterior prăbușit spre interior; explozia aruncă în afară, dar peretele cade în interior când nu mai are legătura de rigidizare cu peretele portant”.

Specialistul amintește că, potrivit normelor în vigoare, intervențiile asupra elementelor de rezistență (pereți portanți/diafragme, grinzi, stâlpi, planșee) sunt strict interzise fără proiect tehnic și autorizații, „până și o gaură dată cu bormașina care atinge armătura este nepermisă”. Acesta invocă și responsabilitatea administratorului de bloc, despre care spune că „are obligația să observe modificările la structura de rezistență și să sesizeze Disciplina în construcții”.

Notă: afirmațiile privind atribuțiile exacte ale administratorului reprezintă punctul de vedere al tehnicianului; cadrul legal complet urmează a fi interpretat de autorități.

În ceea ce privește punctul de origine al deflagrației, tehnicianul admite că „tehnic pare că explozia a pornit de la etajul 5”, dar susține că „nu poate fi exclus etajul 6, având în vedere suprafața mărită a apartamentului și posibile suplimentări/improvizații la încălzirea pe gaz”. Aceste ipoteze, subliniază el, trebuie verificate prin expertize oficiale.

Dincolo de scenariul concret al acestui caz, mesajul tehnicianului este unul de avertisment la scară largă: „Problema proprietarilor care își fac ‘open space’ în blocuri fără proiect și avize”. În opinia sa, astfel de intervenții „fragilizează întregul tronson” și pot transforma o explozie sau un incendiu într-o prăbușire progresivă pe verticală. El mai arată că, în funcție de tipul structurii, „o scară de bloc poate ceda independent de restul imobilului”, motiv pentru care cere expertizarea integrală a scării afectate și măsuri urgente pentru consolidarea apartamentelor rămase.

Până la această oră, nu există o concluzie oficială a anchetei privind cauzele și responsabilitățile. Autoritățile urmează să stabilească, pe baza expertizelor tehnice și a actelor urbanistice, dacă în apartamentele vizate s-au executat lucrări neautorizate la structura de rezistență și în ce măsură acestea au contribuit la producerea tragediei.

Sandy Matei solicită, în mod expres, implicarea ISC și a procurorilor, cu verificări „de la proiect la execuție” și cu sancțiuni pe măsura riscului creat pentru locatari.