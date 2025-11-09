Livrările de armament către NATO, blocate de SUA! Ucraina, afectată în mod direct

Un document intern al Departamentului de Stat al Statelor Unite, consultat de publicația Axios, arată că vânzări de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, sunt blocate din cauza shutdown-ului guvernamental. Criza a ajuns la a 40-a zi și este cea mai lungă din istoria SUA, având un impact semnificativ asupra funcționării instituțiilor federale.

Potrivit unui înalt oficial al Departamentului de Stat, întârzierea exporturilor afectează atât aliații și partenerii internaționali ai Statelor Unite, cât și companiile din industria americană de apărare. Printre echipamentele blocate se numără rachete AMRAAM, sisteme de luptă Aegis și lansatoare HIMARS, destinate unor țări precum Danemarca, Polonia și Croația.

Oficialul subliniază:

Deși nu este clar dacă toate exporturile sunt destinate direct Ucrainei, Axios notează că în multe cazuri, livrările către aliații NATO sunt redirecționate pentru sprijinirea efortului ucrainean de apărare. Blocajul afectează atât vânzările guvernamentale directe, cât și acordarea de licențe de export pentru companiile americane din domeniul apărării.

Legea privind controlul exporturilor de arme impune Congresului SUA să analizeze propunerile de vânzare, iar procesul este coordonat de angajați specializați din cadrul Departamentului de Stat. În contextul shutdown-ului, personalul Biroului de Afaceri Politico-Militare funcționează la doar un sfert din capacitatea obișnuită.

„Mulți angajați ai Departamentului de Stat, a căror sarcină este să informeze personalul Congresului și să se asigure că procesul este finalizat, au fost concediați, ceea ce a dus la încetinirea procesului”, explică jurnaliștii Axios.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a transmis că vina pentru acest blocaj revine opoziției democrate:

„Democrații blochează vânzările de arme esențiale, inclusiv către aliații noștri din NATO, ceea ce dăunează bazei industriale a SUA și pune în pericol securitatea noastră și a partenerilor noștri.”

La rândul său, senatorul James Risch (R-Idaho), președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a avertizat că situația aduce avantaje directe competitorilor geopolitici:

„China și Rusia nu sunt blocate, eforturile lor de a submina SUA și partenerii și aliații noștri devin mai ușoare, în timp ce baza noastră industrială suferă și nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute.”

Shutdown-ul actual a generat efecte în lanț, de la concedieri și întârzieri în plata salariilor până la întreruperea activităților critice din sectoarele federalizate. Blocarea vânzărilor de armament devine un punct sensibil într-un context internațional tensionat, unde sprijinul militar al Statelor Unite joacă un rol central în securitatea europeană.