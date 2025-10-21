Operațiunile „Ceasul Estic” și PURL: Europa devine un partener activ al Washingtonului

Pe 15 octombrie 2025, miniștrii apărării din țările membre NATO s-au reunit la Bruxelles pentru prima oară de la sfârșitul lunii iulie, când au convenit să crească țintele de cheltuieli pentru apărare la 5% din PIB, în urma presiunilor administrației Trump,

Deși întâlnirile miniștrilor sunt un eveniment obișnuit, această reuniune a atras o atenție sporită, având în vedere că membrii europeni ai alianței au decis recent să preia un rol mai activ în asigurarea securității continentului.

Evenimentul a fost, de asemenea, contextualizat de o serie de încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia, care au avut loc cu doar câteva săptămâni înainte.

Pe parcursul întregului an 2025, statele europene membre NATO au încercat să demonstreze Washingtonului angajamentul lor de a deveni parteneri pe deplin funcționali.

După cum a amintit pe 15 octombrie ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, administrația Trump se așteaptă ca „NATO condus de Europa” să poată „transforma țintele în armament, iar angajamentele în capacități reale”.

Pe fundalul acestui context, incidentele cu drone rusești și presupusele operațiuni hibride au oferit Europei ocazia de a demonstra că angajamentele de apărare nu se limitează la promisiuni și obiective pe termen lung.

La mijlocul lunii septembrie, aproximativ douăzeci de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând Varșovia să activeze articolul 4 al Tratatului NATO, care permite consultări urgente între membrii alianței — doar a opta astfel de activare în istoria organizației.

La scurt timp, Estonia a apelat la același articol după ce un avion de luptă rusesc a încălcat granițele sale aeriene.

Analistul rus Alexander Baunov explică că Rusia urmărește să demonstreze că articolul NATO privind apărarea colectivă „nu mai funcționează”. Totuși, alianței i-a reușit până acum să păstreze o poziție stabilă în fața provocărilor.

În urma incidentului polonez, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea operațiunii „Ceasul Estic”, un set de măsuri dedicate protecției granițelor aeriene ale alianței.

Operațiunea presupune relocarea de forțe și echipamente către flancul estic al NATO. Până în prezent, cel puțin nouă state au confirmat participarea cu elicoptere de luptă, avioane de vânătoare, sisteme antiaeriene și alte armamente.

Un ofițer NATO, vorbind sub protecția anonimatului, a explicat că planul „Linia de descurajare pe flancul estic” (EFDL), prezentat în iulie, urmărește să depășească obstacolul incompatibilității echipamentelor și sistemelor de luptă dintre statele membre, prin implementarea de noi tehnologii.

El a detaliat:

„EFDL presupune crearea unei rețele multi-strat de senzori, integrați într-un sistem comun de comandă și control bazat pe inteligență artificială, destinat detectării și neutralizării adversarului prin sisteme ghidate și drone.”

Operațiunea „Ceasul Estic” va permite testarea acestor sisteme avansate de contracarare a dronelor.

Aceasta este a doua mare operațiune NATO de sporire a vigilenței în Europa, lansată ca răspuns la acțiunile Rusiei din anul precedent.

În decembrie 2024, alianța a început misiunea „Ceasul Baltic” pentru monitorizarea și protecția infrastructurii subacvatice din Marea Baltică, ca răspuns la suspiciuni privind implicarea „flotei umbre” a Moscovei în avarierea cablurilor submarine.

Potrivit lui Arlo Abrahamson, șeful departamentului de presă al Forțelor Navale NATO (MARCOM), misiunea „Ceasul Baltic” a demonstrat rezultate concrete.

„De când NATO a început supravegherea în ianuarie, în Marea Baltică nu s-a mai înregistrat niciun caz de deteriorare intenționată a cablurilor submarine.”

Operațiunea restrânge, de asemenea, capacitatea generală a flotei ruse, forțând Rusia să aloce resurse pentru protecția propriilor nave, ceea ce afectează indirect dislocarea forțelor sale de luptă în alte regiuni.

Un exemplu concret a fost incidentul cu submarinul „Novorossiisk” din Flota Mării Negre, care a ieșit la suprafață lângă coasta Franței, cu presupuse scurgeri de combustibil la bord.

Moscova a negat problemele tehnice. Mark Rutte a comentat ironic:

„Iată diferența față de romanul lui Tom Clancy, Vânătoarea pentru Octombrie Roșu din 1984. Se pare că astăzi e cazul să pornești vânătoarea după cel mai apropiat mecanic.”

Donald Trump, din momentul revenirii la Casa Albă, a cerut Europei să crească sprijinul acordat Ucrainei. În iulie, Trump și secretarul general NATO Rutte au lansat programul „Lista Prioritară a Nevoilor Ucrainei” (PURL), care permite țărilor terțe să achiziționeze armamente din SUA necesare urgent Kievului.

După trei ani de conflict, în care partenerii Ucrainei au încercat să echilibreze sprijinul cu riscurile unei escaladări rusești, PURL a început să producă efecte concrete.

Un reprezentant NATO, sub anonimat, a declarat:

„Ucraina confirmă constant că armamentul primit produce rezultate reale pe câmpul de luptă. Armamentul livrat în august și septembrie a fost deja folosit pentru a recuceri teritorii și pentru a proteja cerul și viața cetățenilor săi.”

Până la începutul săptămânii, șase state europene au alocat aproape două miliarde de dolari pentru achiziția de armament, inclusiv sisteme antiaeriene Patriot și rachete pentru lansatoare HIMARS.

Ministrul Apărării din Suedia a precizat că, după întâlnirea din 15 octombrie, alte peste zece state s-au alăturat inițiativei. Germania a anunțat un pachet suplimentar de ajutor de peste 2,3 miliarde de dolari, reprezentând mai mult de jumătate din totalul sumelor colectate anterior de toate țările europene.

Creșterea rapidă a numărului de participanți PURL și transformarea promisiunilor în livrări rapide indică conștientizarea crescândă a Europei asupra amenințării directe reprezentate de Rusia.

Oficialul NATO a afirmat:

„Ucraina este, fără îndoială, un poligon de testare care arată ce este războiul în secolul XXI. Rusia învață rapid din acest conflict, iar China și Coreea de Nord urmăresc cu atenție aceste lecții.”

El a subliniat că Rusia a militarizat economia și, în viitor, acest lucru îi poate crește semnificativ capacitățile militare comparativ cu 2022.

„Până la sfârșitul acestui conflict, Rusia va avea forțe mai moderne și mai eficiente decât la începutul războiului din Ucraina.”

Incidentul cu încălcarea spațiului aerian de luna trecută amintește Europei că se confruntă cu o Rusie tot mai militarizată.

Oficialii NATO au subliniat că operațiunile de creștere a vigilenței nu au termen de încheiere și că noile obiective de cheltuieli militare sunt stabilite până în 2035. Totuși, amploarea amenințării rusești va depinde de rezultatul războiului din Ucraina.

Un alt oficial NATO a declarat: