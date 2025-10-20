Presa de la Kiev reacționează dur după declarațiile Dianei Șoșoacă la adresa lui Zelenski

Diana Șoșoacă, eurodeputat SOS România, a participat la un eveniment la Moscova la care a fost prezent și Vladimir Putin. Presa de la Kiev o acuză că a răspândit teorii conspiraționiste și a amenințat că „îi va rupe picioarele” președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Eurodeputata Diana Șoșoacă a revenit în centrul atenției internaționale după o vizită la Moscova, unde a participat la un eveniment la care a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin.

Politiciana, cunoscută pentru pozițiile sale pro-Kremlin, a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi, potrivit propriilor declarații.

De această dată, Șoșoacă a profitat de vizită pentru a-și exprima deschis susținerea față de Rusia și pentru a relua un discurs identic cu propaganda oficială a Kremlinului în privința Uniunii Europene, Ucrainei și vaccinării.

Presa rusă i-a oferit spațiu amplu. Postul de stat Russia Today (RT) i-a dedicat un interviu de peste 30 de minute, în care eurodeputata româncă a criticat guvernele occidentale, a vorbit despre „trădarea valorilor creștine” și a acuzat „globaliștii” că subminează suveranitatea națională.

Declarațiile sale au provocat reacții imediate în presa ucraineană, care a catalogat comportamentul eurodeputatei drept „scandalos” și „provocator”.

Agenția de presă de stat din Kiev a publicat un articol dur intitulat:

„Scandalosul europarlamentar de extremă dreapta din România, Diana Șoșoacă, s-a aflat din nou în centrul unui scandal internațional”.

Publicația notează că Șoșoacă s-a lăudat public că l-a împiedicat pe Volodimir Zelenski să țină un discurs în Parlamentul României în 2023, iar acum a mers mai departe, amenințând că „îi va rupe picioarele” președintelui ucrainean.

„Politicianul s-a lăudat că în 2023 l-a împiedicat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ia cuvântul în parlamentul român, iar acum a amenințat public că ‘îi va rupe picioarele’. Scandalosul personaj a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook, în timp ce se afla la Moscova”, notează agenția ucraineană.

O altă publicație de la Kiev a relatat pe larg despre declarațiile eurodeputatei române, acuzând-o că a repetat afirmații false despre minoritatea românească din Ucraina și că a acuzat Kievul de „interzicerea ortodoxiei” și „oprimarea limbii române”.

„Ea a repetat o serie de afirmații false despre presupusă oprimare a minorității române din Ucraina, acuzând Kievul că interzice ortodoxia și oprimă limba. Întâlnirea, potrivit ei, s-a încheiat cu aplauze – politicianul s-a lăudat că tinerii participanți au apreciat ‘puterea discursului și profunzimea mesajului său creștin și naționalist’”, scrie presa ucraineană.

Controversa nu este nouă. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat anterior că i-a interzis Dianei Șoșoacă intrarea pe teritoriul ucrainean pentru o perioadă de trei ani, din cauza pozițiilor sale considerate proruse și a sprijinului declarat pentru invazia Rusiei.

„Serviciul de Securitate a interzis intrarea în Ucraina timp de trei ani pentru șefa partidului prorus SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, care susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul SBU, citat de publicațiile din Kiev.

Aceasta este prima reacție oficială a autorităților ucrainene după declarațiile făcute de Șoșoacă la Moscova, unde eurodeputata s-a prezentat ca „vocea României suverane” și „apărătoarea credinței ortodoxe”.

Diana Șoșoacă a fost de mai multe ori prezentă la evenimente organizate de Ambasada Federației Ruse la București, fiind una dintre puținele figuri politice românești care au menținut relații directe cu diplomații ruși după invazia Ucrainei.

De-a lungul ultimilor ani, eurodeputata a susținut teze similare cu cele ale propagandei Kremlinului, acuzând NATO de „provocarea conflictului” și Uniunea Europeană de „dictatură globalistă”.

Prin aceste poziții, Șoșoacă a devenit unul dintre cei mai vizibili vectori ai dezinformării pro-Kremlin în spațiul românesc, potrivit mai multor rapoarte independente de analiză media.

Potrivit relatărilor din presa rusă, discursul susținut de Șoșoacă la Moscova a combinat teme naționaliste, religioase și conspiraționiste, reiterând narațiuni bine-cunoscute ale propagandei ruse: că Occidentul „distruge familia tradițională”, că Uniunea Europeană este „un sistem necreștin” și că România ar trebui „să-și regăsească suveranitatea prin apropierea de Rusia”.

Participanții la eveniment au fost descriși de RT ca „tineri influenceri și formatori de opinie din mai multe țări”, iar eurodeputata româncă s-a lăudat ulterior că a fost aplaudată de public pentru „curajul și sinceritatea” discursului său.