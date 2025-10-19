Politica

SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova

SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la MoscovaSursă foto: Captură de ecran Youtube
Diana Şoşoacă a  fost prezentă la Moscova, la aniversarea a 20 de ani a postului Russia Today, eveniment la care a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Europarlamentarul român, lider al partidului SOS România, a fost invitat oficial şi a fost, potrivit formaţiunii pe care o conduce, singurul europarlamentar căruia Vladimir Putin i-a mulţumit personal pentru prezenţă.

Diana Şoşoacă, invitată la un eveniment la Moscova

Potrivit unui comunicat transmis duminică de partidul SOS România, Diana Iovanovici-Şoşoacă, lider al formaţiunii şi europarlamentar, s-a aflat la Moscova pentru a participa la aniversarea a 20 de ani de existenţă a postului de televiziune Russia Today. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

Formaţiunea politică a precizat că, în timp ce România traversează o perioadă dificilă marcată de tragedia exploziei dintr-un bloc din Rahova, Şoşoacă s-a aflat „pe scena internaţională, reprezentând vocea unei ţări pe care alţii o vor redusă la tăcere”.

Putin i-ar fi mulţumit personal pentru participarea la eveniment

Conform comunicatului SOS România, preşedintele Vladimir Putin i-ar fi mulţumit personal Dianei Şoşoacă pentru participarea la eveniment, aceasta fiind singurul europarlamentar prezent la aniversare. Pe pagina sa oficială de Facebook, Şoşoacă a distribuit discursul susţinut de liderul rus în cadrul ceremoniei.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: Captură video

În mesajul intitulat „România, în ruine. Diana Şoşoacă, în prima linie a diplomaţiei suverane”, partidul prezintă participarea europarlamentarului ca un „gest de curaj politic” şi de opoziţie faţă de „ipocrizia diplomatică” a liderilor europeni.

Diana Şoşoacă şi acuzaţiile privind libertatea de exprimare

Europarlamentarul a acordat un interviu postului Russia Today, în care a criticat Uniunea Europeană şi actuala conducere a Comisiei Europene. Diana Şoşoacă a vorbit despre situaţia sa personală, afirmând că „după ce mi-au interzis candidatura la preşedinţie şi au încercat să desfiinţeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul”. Ea a adăugat că „aceasta nu este democraţie – este nazism reînviat”.

Şoşoacă a declarat că „România şi Moldova sunt tratate ca nişte colonii”, iar despre Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a afirmat că „trăieşte într-o bulă, ruptă de realitate, în timp ce popoarele Europei suferă”.

