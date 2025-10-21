Legea voluntariatului militar, adoptată: instruire gratuită, soldă și indemnizație la final

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a aprobat raportul de admitere asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Modificările propuse de Ministerul Apărării Naționale (MApN) introduc conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”, oferind cetățenilor posibilitatea de a urma serviciul militar activ în mod voluntar, chiar și pe timp de pace.

Pe durata instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară. La final, aceștia primesc o indemnizație echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute. Inițiativa urmărește crearea unei rezerve operative mai robuste și mai flexibile, capabile să răspundă nevoilor de securitate actuale și viitoare.

MApN a mai transmis că această măsură„ demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei, stimulând implicarea civică și pregătirea militară voluntară a cetățenilor”.

În paralel cu dezvoltarea voluntariatului militar, Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat solicitarea MApN pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a. „ Programul contribuie la îmbunătățirea capabilităților operaționale ale armatei, fiind esențial pentru îndeplinirea misiunilor de apărare națională și a obligațiilor internaționale asumate de România”, potrivit MApN.

Valoarea investițiilor pentru Etapa I (Faza a 2-a) se ridică la 458,20 milioane USD, iar pentru Etapa a II-a la 6.488,34 milioane euro. Acest demers se înscrie în strategia de transformare a Armatei României până în anul 2040, în cadrul procesului NATO și UE de planificare a apărării.