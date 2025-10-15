Ionuț Moșteanu, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Agenda discuțiilor

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat, miercuri, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, organizată la Cartierul General al Alianței din Bruxelles. Principalele teme de discuție au vizat consolidarea apărării și a capacității de descurajare pe Flancul Estic, precum și sprijinul acordat Ucrainei, potrivit unui comunicat emis de MApN.

Reuniunea a cuprins două sesiuni de lucru. Prima s-a desfășurat în format aliat și a fost dedicată subiectelor legate de descurajare și apărare. A urmat un prânz informal în formatul Consiliului NATO-Ucraina, la care au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, și ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, potrivit unui comunicat al MApN.

În sesiunea Consiliului Nord-Atlantic, miniștrii au discutat despre aplicarea angajamentelor asumate la cel mai înalt nivel la Summitul NATO de la Haga și au analizat incidentele recente care au afectat securitatea pe Flancul Estic, inclusiv incursiunile Federației Ruse în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei.

În acest context, participanții au subliniat importanța consultărilor între aliați, ca urmare a invocării Articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic. De asemenea, a fost anunțată lansarea operației Eastern Sentry, destinată protejării întregului Flanc Estic.

Discuțiile s-au axat pe progresele înregistrate în aplicarea măsurilor de descurajare și apărare, fiind stabilite direcții pentru continuarea modernizării forțelor, prin soluții inovatoare.

Potrivit Ministerului Apărării, au fost prezentate și aspecte privind misiunea NATO de Apărare Integrată Aeriană și Antirachetă (IAMD), modul de desfășurare a acesteia, precum și stadiul actual al misiunilor și operațiilor Alianței.

Totodată, discuțiile au vizat aplicarea Țintelor de Capabilități NATO/CT25 și respectarea angajamentului asumat la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare până în 2035. De asemenea, a fost analizată necesitatea creșterii capacității de producție a industriei de apărare.

Cu această ocazie, ministrul Apărării Naționale a subliniat eforturile continue depuse la nivel național, inclusiv pe plan legislativ, și a reafirmat rolul esențial al României în menținerea securității și stabilității în regiunea Mării Negre, precum și contribuția semnificativă la întărirea Flancului Estic al Alianței.

„Având în vedere că România este unul dintre statele aliate afectate de numeroase incidente de violare a spaţiului aerian cu drone, susţinem dezvoltarea mai multor iniţiative la nivelul NATO pentru a oferi un răspuns colectiv în faţa acestor drone. Este o manieră pragmatică de a contracara ameninţările emergente”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

A doua sesiune, Consiliul NATO-Ucraina, a fost dedicată sprijinului acordat Ucrainei și eforturilor pentru obținerea unei păci juste și durabile. În acest context, au fost analizate modalitățile de accelerare a ajutorului prin mecanismele existente, inclusiv contribuțiile din Pachetul Cuprinzător de Asistență (CAP) pentru Ucraina și participarea la misiunea NATO de asistență și securitate (NSATU).

Totodată, a avut loc reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de secretarul britanic al apărării, John Healey, și de ministrul german al apărării, Boris Pistorius.