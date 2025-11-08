Sincopa NATO la București și Rutte, stăpân la Cotroceni. De ce nu suntem Polonia. Analiza exclusiv EVZ

Vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, la București, programată în contextul Forumului NATO pentru Industria de Apărare, a devenit subiectul unei ample analize în cadrul emisiunii „Șapte ori Șapte”, realizată de Radu Coșarcă și Dan Andronic.

Jurnaliștii au disecat nu doar decizia SUA de a retrage o brigadă de luptă, ci și modul în care se poziționează România în fața veteranilor politici europeni. Podcastul a fost difuzat vineri, 7 noiembrie 2025, pe platforma “Hai România”.

Critica dură a început cu momentul întâlnirii de la Cotroceni. Radu Coșarcă a remarcat diferența uriașă de experiență și atitudine: Rutte, cu 14 ani de premier al Olandei, un „personaj politic” de prim-plan, părea să fie cel care îl găzduiește pe Nicușor Dan.

Radu Coșarcă: „Uitați-vă cum a venit Mark Rutte la Cotroceni, zici că a intrat la el acasă. I-a făcut semne... M-aș fi așteptat ca președintele nostru să-i spună câteva cuvinte, câteva repere istorice... I-a zis, please, adică, hai să mergem la discuții. Suntem cu o discrepanță de experiență, de talent, de carismă politică…”

Dan Andronic a completat tranșant: „E palatul lui Rutte.”

Retragerea unei părți din trupele americane a fost considerată un „semnal prost” dat Rusiei, dar analiza a subliniat că nu reprezintă o slăbire strategică. Coșarca a argumentat că trupele permanente (Deveselu, M. Kogălniceanu) rămân, asigurând apărarea aeriană.

Adevărata problemă a fost modul în care România a fost anunțată. Jurnaliștii s-au arătat scandalizați de faptul că ministrul Apărării ar fi fost anunțat cu doar 48 de ore înainte, un fapt catalogat ca o violare a regulii clasice a oricărei alianțe: „Să nu-ți surprinzi aliații.”

Dan Andronic: „Declarația ministrului Apărării, care a spus că a fost anunțat cu 48 de ore înainte, e ireală! Aici ori minte, ori cineva și-a bătut joc de el.”

Analiza a explicat de ce forțele au fost reajustate către nord: Polonia și Țările Baltice reprezintă punctul nevralgic al Flancului Estic din cauza exclavei rusești Kaliningrad. Polonia a devenit a treia putere militară NATO (după SUA și Turcia) prin investiții masive (tancuri, sisteme HIMARS), devenind un „partener valabil” pentru americani.

Pentru că între Polonia și țările Baltice există o exclavă, adică nu e o enclavă în cadrul teritoriului polonez, dar este la granița teritoriului polonez și este ca Leningradul. Asta înseamnă că Rusia are un avantpost. dincolo de granița flancului estic. Deci flancul estic, geografic, este deja penetrat de Rusia. Și atunci... Unde e bază navală, unde... E bază navală, acum se fac rușii, pe baza faptului că Polonia se înarmează consistent, aduc și ei, masează trupe și echipament în Kaliningrad.

Radu Coșarcă: “Deci acolo se acumulează o tensiune militară de care trebuie să țină cont și SUAși NATO în general. În plus, Polonia în ultimii ani a accelerat foarte mult procesul de înarmare. Numai dacă ne gândim că a comandat 250 de tankuri Abrams, dintre care peste 100 au și sosit, 96 de elicoptere de atac Apache, sisteme HIMARS. Polonia a devenit a treia putere militară NATO după Statele Unite și Turcia și este deci un partener valabil pentru Statele Unite. Americanii vor să discute cu oameni cu care au ce să discute. Și atunci și-au masat trupele în nordul flancului, estic, pentru că acolo este punctul nevralgic.

Iată Kaliningrad (vezi harta). Lituania în nord, aici este granița cu Polonia și dincolo este Belarus. Deci Polonia, prin această exclavă, are de fapt graniță cu Rusia, ceea ce noi nu avem. Motiv pentru care România nu e considerată a fi într-o situație de maximă vulnerabilitate, așa cum este Polonia”.

Concluzia lui Radu Coșarca în podcast a fost un apel la acțiune pentru București, departe de „faza bocetului”. „Principala prioritate a României ar trebui să fie urmarea drumului pe care s-a înscris Polonia. Am trebuit să ne asumăm acest rol de a doua putere militară a acestui flanc estic, să ne onorăm, să accelerăm achizițiile de echipamente.”, a conchis el.