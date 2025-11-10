International

Zelenski: Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că are o relație bună cu președintele american Donald Trump și a făcut declarații despre situația energetică și militară din Ucraina.

Zelenski a respins zvonurile despre o întâlnire tensionată cu Trump la Washington și a declarat că relațiile dintre ei sunt „normale”, „profesionale” și „constructive”.

Președintele ucrainean a spus că regele Charles a contribuit la consolidarea sprijinului SUA pentru Ucraina și l-a descris pe monarhul britanic ca fiind „foarte favorabil” țării sale.

Atacurile asupra rețelei energetice

Interviul a avut loc după atacurile rusești asupra rețelei energetice ucrainene, care au dus la întreruperi de curent în majoritatea regiunilor. Zelenski a relatat că luminile s-au stins de două ori în timpul discuției cu jurnaliștii.

Compania de stat Ţentrenergo a declarat că atacurile rusești au redus capacitatea de generare a energiei electrice aproape la „zero”. Drone rusești au lovit, de asemenea, substații ale centralelor nucleare din vestul Ucrainei, iar Kievul a solicitat intervenția agenției de supraveghere nucleară a ONU.

Zelenski vrea să achiziționeze 27 de sisteme Patriot de la producători americani

sistem Patriot

sistem Patriot / sursa foto: dreamstime.com

Zelenski a precizat că lucrează cu partenerii internaționali pentru protejarea Ucrainei împotriva atacurilor nocturne cu drone. Președintele ucrainean dorește să achiziționeze 27 de sisteme Patriot de la producători americani și a menționat că statele europene ar putea împrumuta sisteme existente pentru sprijin temporar.

Întrebat dacă UE și Marea Britanie fac suficient, Zelenski a răspuns: „Niciodată nu este suficient. Este suficient când războiul se termină și când Putin înțelege că trebuie să se oprească”.

Situația de pe front

Președintele a menționat că trupele ruse au capturat cea mai mare parte a orașului Pokrovsk în estul Ucrainei, iar luptele cele mai intense au loc în provincia Donețk. Moscova ar fi pierdut aproximativ 25.000 de soldați în octombrie, potrivit estimărilor lui Zelenski.

El a avertizat că Rusia ar putea deschide un al doilea front împotriva unei alte țări europene înainte de încheierea războiului din Ucraina. Președintele ucrainean consideră că activitatea ostilă în Europa, inclusiv incursiunile cu drone, este legată de eșecurile Rusiei pe frontul de luptă.

„Nu suntem dușmani cu America”

Zelenski a mai spus că SUA este un partener strategic pe termen lung, cu valori comune profunde, în contrast cu Rusia. Despre Trump, președintele ucrainean a spus: „Nu suntem dușmani cu America. Suntem prieteni. Deci, de ce ar trebui să ne fie frică?”

Zelenski Trump

Zelenski Trump / sursa foto: captură video

El a afirmat că lucrează constant cu Londra și are contacte regulate cu Keir Starmer, menționând că solicitările Ucrainei privind sprijinul militar și aderarea la NATO și UE sunt în curs de negociere.

Zelenski a explicat că rezistă prin iubirea față de Ucraina și prin angajamentul față de poporul său. Înainte de interviu, președintele a acordat medalii soldaților ucraineni cu ocazia zilei naționale a parașutiștilor și a verificat consumul de energie al palatului prezidențial pentru a economisi electricitate.

