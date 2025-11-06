NATO consolidează flancul estic cu un nou sistem de apărare împotriva dronelor rusești

Statele din flancul estic al NATO instalează un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, testat cu succes în Ucraina. Obiectivul este întărirea graniței cu Rusia, de la Norvegia până la Turcia, astfel încât Moscova să nu ia în calcul traversarea acesteia, au declarat oficiali militari ai Alianței pentru agenția Associated Press.

Sistemul american Merops, alcătuit din echipamente compacte care pot fi transportate cu o camionetă de dimensiuni medii, este deja amplasat în Polonia și România. De asemenea, surse citate de Associated Press afirmă că Danemarca intenționează să îl folosească.

Merops poate detecta și neutraliza dronele, utilizând inteligența artificială pentru navigație atunci când apar interferențe în comunicațiile satelitare sau electronice.

Războiul inițiat de Vladimir Putin în Ucraina a devenit un teren de testare pentru drone și pentru noile tehnologii militare, scrise Associated Press. Sistemul Merops a fost ales datorită rezultatelor obținute în luptă, fiind folosit cu succes în Ucraina.

Potrivit acestuia, Merops le oferă comandanților „un anumit timp pentru a evalua amenințarea și a lua o decizie – să tragă sau să nu tragă”. Sistemul poate fi folosit pentru protejarea obiectivelor critice de infrastructură, precum aeroporturile, dar și a unităților militare aflate în deplasare în zonele de luptă.

Merops „practic trimite drone împotriva dronelor”, a explicat pentru AP colonelul Mark McLeellan, adjunctul șefului de stat major pentru operațiuni al Forțelor Terestre NATO. El a menționat că sistemul poate ataca direct drona inamică sau poate transmite informații forțelor terestre și aeriene, astfel încât acestea să o poată doborî.

La începutul lunii septembrie, forțele NATO au reacționat la pătrunderea a 19 drone venite din Rusia. Pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea acestora au fost folosite avioane de vânătoare, rachete, aeronave de recunoaștere, precum și radarele sistemelor Patriot și ale apărării aeriene poloneze. Trei drone au fost doborâte, iar unele au traversat spațiul aerian al Poloniei pe o distanță de peste 200 de kilometri.

Câteva zile mai târziu, o altă dronă rusească a intrat pe teritoriul României. Ulterior, drone neidentificate au fost observate în Danemarca, Norvegia, Germania și Belgia. Această situație a determinat statele membre ale Uniunii Europene să discute despre formarea unui „zid împotriva dronelor”. Până la finalizarea negocierilor, Polonia a decis să își ridice propriul sistem de protecție.

„Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spațiului aerian deasupra întregului teritoriu al Uniunii Europene și suntem gata să luăm în considerare propunerile sau soluțiile terților. Dar acordăm prioritate proiectelor naționale”, a spus viceministrul apărării, Cezary Tomczyk, pentru Bloomberg.