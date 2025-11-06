Germania analizează implicațiile decorării lui Frantz de către Putin

Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, după ce acesta a călătorit la Moscova în această săptămână pentru a primi din partea preşedintelui rus Vladimir Putin decorarea „Ordinul de Prietenie”.

Deputatul din partea Uniunea Creştin‑Democrată (CDU), Roland Theis, a declarat în interviu pentru publicaţia Politico că preşedintele german Frank‑Walter Steinmeier ar trebui să revoce distincţia „Ordinul Meritului Republicii Federale Germania” pe care Frantz o deţine.

Această solicitare survine într‑un context în care raporturile dintre Germania şi Rusia se află sub presiune, iar gestul dirijorului german a generat atenţie în rândul opiniei publice şi al scenei politice germane.

La 4 noiembrie 2025, la Moscova, Vladimir Putin i‑a conferit lui Justus Frantz „Ordinul de Prietenie” în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia „Ziua Unităţii Poporului” a Rusiei.

În cuvântul său, preşedintele rus a declarat că „pentru mulţi ani, Justus Frantz a făcut o contribuţie rodnică la apropierea şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor Rusiei şi Republicii Federale Germania”.

Potrivit unui articol,

„Dirijorul și pianistul german Justus Frantz a fost onorat de Rusia cu medalia Ordinului Prieteniei.”

Frantz a călătorit personal la Moscova pentru primirea decorației, chiar în condițiile sancțiunilor occidentale impuse Rusiei.

Roland Theis a declarat pentru Berlin Playbook că preşedintele Steinmeier „ar trebui să revoce Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania deţinut de Justus Frantz”, argumentând:

„Oricine se alătură unui dictator ale cărui agresiuni militare hibride până acum sunt îndreptate împotriva ţării noastre, nu mai poate fi purtător al Ordinului de Merit”.

Aceasta e poziţia exprimată de Theis.

El consideră că gestul lui Frantz – acceptarea decorației din partea lui Putin – este incompatibil cu titulatura de deținător al distincției germane.

Această poziţie evidenţiază tensiunea în Germania privind nivelul acceptabil al implicării culturale sau simbolice cu Rusia, într‑o perioadă în care relaţiile bilaterale se află sub semnul crizei.

Justus Frantz, în vârstă de 81 de ani, este un muzician german cu o carieră îndelungată: apare pe site‑ul său că a cântat cu filarmonici din Berlin, New York, Viena, dar şi cu London Symphony Orchestra.

El e cunoscut pentru admiraţia faţă de compozitori ruşi precum Pyotr Tchaikovsky şi Sergei Rachmaninoff. În februarie 2023, Frantz a semnat „Manifestul pentru Pace”, o petiţie online iniţiată de politicienii germani de stânga Sahra Wagenknecht şi Alice Schwarzer, care cerea negocieri cu Rusia.

Conform site‑urilor germane, Frantz s‑a implicat frecvent în Rusia, chiar şi după începutul războiului rus din februarie 2022 împotriva Ucrainei.

Această situaţie a provocat discuţii în Germania privind simbolistica participării culturale în Rusia şi limitele colaborării, într‑o perioadă în care guvernul german revendică sprijin pentru Ucraina şi susţine sistemul de sancţiuni impus Moscovei.

Parlamentarul Theis susţine că distincţiile acordate de statul german au o semnificaţie ce trebuie aliniată cu valorile şi interesele naţionale; acceptarea decorației de la Putin de către un cetăţean german este interpretată de el ca o problemă de principiu.

Până la acest moment, nu a fost anunţat un răspuns oficial din partea preşedintelui Steinmeier sau a cancelarului german privind solicitarea de revocare.

De asemenea, Frantz nu a făcut o declaraţie publică prin care să precizeze dacă va renunţa la distincţia germană sau cum comentează solicitarea.

De cealaltă parte, scenariul evidenţiază tensiunile între autonomia culturală şi responsabilitatea simbolică asociată cu distincţiile de stat în contextul geopolitic actual.