Explozii puternice în Donețk, depozit de muniții rusesc atacat. Drone atacă infrastructurii energetică din Rusia

Mai multe explozii au fosta auzite aseară în orașul Donețk, aflat temporar sub ocupație rusească, după ce sistemele ruse de apărare antiaeriană ar fi reacționat la ținte aeriene neidentificate.

Înregistrări video distribuite pe rețelele locale surprind o serie de explozii puternice, iar locuitori din grupuri de chat au indicat zona fostului Aeroport Internațional Donețk și a localității învecinate Spartak ca posibile puncte de impact. Relatări similare despre explozii în Donețk și împrejurimi au fost consemnate și anterior de publicații OSINT ucrainene.

Analiști OSINT (Open Source Intelligence) și surse locale au semnalat în ultimele luni prezență militară și lucrări în zona fostului aeroport din Donețk — un perimetru folosit frecvent de forțele ruse. Presa de specialitate a notat, în episoade anterioare, explozii atribuite unor depozite de muniții ori facilități logistice în orașe din regiunea Donețk controlată de Rusia.

În paralel, autoritățile din regiunile Oriol și Vladimir au raportat atacuri cu drone asupra unor obiective energetice. La Oriol, conducerea locală a confirmat avarii la echipamentele de alimentare ale CET-ului, iar în Vladimir au fost semnalate lovituri asupra unei stații electrice. Media ucrainene și locale au preluat aceste anunțuri de la oficiali ruși.

Proiectul de monitorizare DeepState consemnează că forțele ucrainene au respins atacuri în sectorul Șahove (raionul Pokrovsk, Donețk), în timp ce rușii au înregistrat înaintări în alte puncte ale frontului din est. Informații recente indică presiunea continuă a trupelor ruse în aglomerația Pokrovsk, cu folosirea mai activă a tehnicii grele, și lupte de stradă raportate de surse ucrainene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat marți trupele din zona de front Pokrovsk, în estul regiunii Donețk, pe fondul luptelor continue în orașul devastat, unde forțele ruse încearcă să avanseze încă din iulie 2024. Zelenski s-a întâlnit cu militarii Corpului 1 al Gărzii Naționale la un post de comandă din sectorul Dobropillia și a vizitat comanda Brigăzii 414, responsabilă de operațiunile cu drone ale Ucrainei, discutând despre UAV-uri, producția internă și măsuri pentru readucerea militarilor în serviciu.

În mesajul nocturn, înregistrat în Donețk, el a spus că armata rusă „a fost din nou forțată să-și amâne termenele pentru capturarea Pokrovsk și Dobropillia”, iar fiecare pierdere rusă „contribuie la capacitatea noastră de a ne apăra statul, poporul și independența”.