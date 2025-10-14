Rusia condamnă tot mai mulți oameni din regiunile ocupate din Ucraina pentru „trădare”

Cazurile de trădare în regiunile din Ucraina ocupată de Rusia s-au înmulțit semnificativ în ultimii trei ani, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă iStories.

Cel puțin 190 de persoane au fost condamnate de instanțele instalate de Moscova în Donetsk, Luhansk, Zaporijjea și Herson, sub acuzații de „trădare”, „spionaj” sau „colaborare confidențială cu un stat străin”.

Cei vizați sunt, în mare parte, locuitori care s-au opus ocupației și au fost reținuți de forțele de securitate ruse.

Potrivit iStories, aproximativ două treimi dintre condamnări se bazează pe acuzația de „spionaj”.

În Federația Rusă, această acuzație este utilizată în mod obișnuit împotriva cetățenilor străini, însă în regiunile anexate este aplicată cetățenilor ucraineni.

În același timp, acuzația de „trădare” este îndreptată împotriva celor cărora li s-au emis pașapoarte rusești, adesea fără consimțământul lor.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că, în practică, chiar și ucrainenii fără cetățenie rusă sunt inculpați pentru „trădare”, deși acest lucru contravine legislației Federației Ruse.

Un reprezentant al organizației Human Rights Watch a explicat:

„Aceste procese nu au nicio bază legală și reprezintă o formă de intimidare sistematică. În esență, scopul este de a reduce la tăcere orice opoziție față de ocupație.”

Conform datelor publicate, persoanele condamnate pentru „spionaj” au primit în medie pedepse de 13,3 ani de închisoare, iar cele acuzate de „trădare” – aproximativ 13,8 ani.

Cel puțin două persoane au fost condamnate la închisoare pe viață. Aproximativ 28% dintre cei condamnați sunt femei, iar cel puțin opt dintre ei sunt minori.

Informațiile disponibile public arată că cel puțin cinci persoane au murit în detenție. O sursă anonimă citată de investigația iStories a relatat:

„Condițiile din închisorile controlate de Rusia sunt inumane. Deținuții nu au acces la apă potabilă, la asistență medicală sau la vizite din partea familiilor lor.”

Un alt fost prizonier a declarat pentru jurnaliști:

„Oamenii sunt ținuți în celule suprapopulate, fără lumină naturală și fără contact cu lumea exterioară. Mulți dintre ei nu au fost nici măcar informați oficial despre acuzațiile care li se aduc.”

Analiștii consideră că acuzațiile de „trădare” au devenit un instrument de control și frică în teritoriile ocupate.

Prin extinderea abuzivă a legislației ruse, autoritățile de ocupație urmăresc să legitimeze prezența lor și să înăbușe orice formă de rezistență. Un expert în drept internațional, citat de iStories, a explicat:

„Prin aceste procese, Rusia transmite un mesaj clar: orice formă de loialitate față de Ucraina este echivalentă cu trădarea.”

Pe plan internațional, reacțiile sunt tot mai ferme. Organizațiile europene pentru drepturile omului cer eliberarea deținuților politici și accesul observatorilor independenți în regiunile controlate de Rusia.

Pe termen lung, specialiștii avertizează că folosirea abuzivă a acuzației de „trădare” ar putea deveni o practică extinsă și în alte zone ocupate, transformând-o într-un precedent periculos pentru dreptul internațional.