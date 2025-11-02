Kremlinul a respins o întâlnire Putin-Trump pentru pacea din Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump pentru a aborda situația din Ucraina, subliniind că problemele conflictului nu depind de o astfel de discuție bilaterală, potirivit agenției de presă TASS

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuțioasă asupra detaliilor acordului”, a precizat Peskov, subliniind că eforturile diplomatice trebuie să se concentreze pe concretizarea elementelor practice ale oricărui acord.

Președintele american Donald Trump a afirmat în octombrie că nu intenționează să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru pacea dintre Rusia și Ucraina, potrivit Reuters

Întâlnirea programată la Budapesta a fost anulată, iar decizia ar fi fost luată de partea americană ca urmare a poziției ferme a Rusiei privind cererile sale legate de Ucraina, după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor celor două țări, scria vineri Financial Times.

Planurile pentru întâlnirea din această lună între președinții Donald Trump și Vladimir Putin au fost suspendate după ce Moscova și-a menținut cerințele privind schimburile teritoriale suplimentare din partea Ucrainei ca o primă condiție pentru pace.

La câteva zile după acordul inițial de a se întâlni, Ministerul de Externe rus a transmis o notă la Washington, reiterând cerințele privind reducerea forțelor armate ucrainene, concesii teritoriale și garanții că Ucraina nu va adera la NATO, potrivit Financial Times.