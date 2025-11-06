Vizită neașteptată în Ucraina. Angelina Jolie, la Kherson în plin conflict

Actrița și activistă umanitară de la Hollywood, Angelina Jolie, a efectuat o vizită surpriză în orașul de linie de front sudic al Ucrainei, Kherson, în cadrul celei de‑a doua deplasări în țară de la începutul invaziei rusești, potrivit presei ucrainene.

Jolie, care a servit ca ambasadoră de bunăvoinţă pentru UNICEF şi fost ambasador special pentru refugiaţi al UNHCR, a vizitat un spital de copii și o maternitate din Kherson.

Orașul Kherson fusese ocupat pentru o perioadă de forţele ruse în 2022 și continuă să fie vizat de bombardamente zilnice.

În imagini publicate online, Jolie apare purtând o vestă antiglonţ pe care se observă insignia ucraineană – element ce sugerează condiţii de securitate ridicate.

Conform rapoartelor locale, vizita a fost parte a unui program umanitar destinat sprijinirii civililor din regiunile afectate de război.

Jolie a discutat cu personalul medical din unitățile vizitate și s‑a întâlnit cu copii internati în spitalul de pediatrie.

Un membru oficial al administraţiei regionale a declarat că vizita “reflectă atenţia internaţională faţă de această regiune”.

Deşi vizita a fost confirmată de canale de presă locale şi de imagini apărute online, nici actriţa, nici guvernul ucrainean nu au emis deocamdată o declaraţie oficială detaliată privind deplasarea.

Personalul spațiilor medicale vizitate a transmis recunoștința pentru atenția acordată de Jolie instituţiilor pe care le deservesc. Potrivit unui reportaj, astfel de vizite „oferă nu doar sprijin moral, ci transmit lumii că ucrainenii care suferă din cauza atacurilor ruseşti nu sunt uitaţi”.

De asemenea, faptul că actriţa s‑a deplasat într‑o zona aproape de front, supusă atacurilor frecvente, a adus în prim‑plan provocările logistice şi de securitate asociate cu misiunile umanitare într‑o zonă de conflict.

Angelina Jolie a mai vizitat Ucraina în aprilie 2022, la câteva luni după lansarea invaziei ruse, ziua în care s‑a deplasat în orașul Lviv pentru a întâlni persoane strămutate şi copii răniţi în atacul cu rachetă asupra gării din Kramatorsk.

Prin revenirea în Ucraina, Jolie îşi reia angajamentul de a aduce atenţie internaţională asupra suferinţelor civile din regiunile de conflict.

Regiunea Kherson se află pe linia de contact, situată de partea opusă a fluviului Dnipro faţă de forţele ucrainene, şi este supusă atacurilor cu drone și bombardamentelor ghidate.

Contextul de securitate face ca orice vizită să implice măsuri speciale şi riscuri sporite.