Angelina Jolie, decizie neașteptată după divorț. Brad Pitt e istorie

Actrița Angelina Jolie se pregătește să facă o schimbare majoră în viața ei, după divorțul de Brad Pitt. La 50 de ani, fosta soție a actorului intenționează să părăsească Statele Unite și să se mute într-o altă țară, iar alegerea ei a căzut pe Cambodgia, locul unde a adoptat fiul său cel mare, Maddox, care are acum 24 de ani.

În ultimii ani, actrița fost implicată în multiple proiecte cinematografice și umanitare, dar și în creșterea celor șase copii ai săi. Pe lângă Maddox, Angelina Jolie mai are încă cinci copii: Zahara (20 de ani, Etiopia), Shiloh (19 ani, Namibia), Pax (Vietnam) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani, Nisa, Franța). Fiecare dintre aceștia s-a născut în țări diferite, locuri care au rămas extrem de speciale pentru actriță.

„Toate aceste locuri sunt extrem de speciale pentru ea. Are prieteni în fiecare dintre ele”, a declarat o sursă pentru US Weekly.

Angelina a spus pentru prima dată că vrea să plece din America în 2019, dar a așteptat ca toți copiii să facă 18 ani.

„Mi-ar plăcea să trăiesc în străinătate și o voi face îndată ce copiii mei vor fi majori”, declara actrița în acel an.

Alegerea Cambodgiei nu este întâmplătoare. Pe lângă legătura emoțională cu Maddox și experiențele de acolo, țara reprezintă pentru Jolie un simbol al noii vieți pe care și-o dorește – una mai liniștită, departe de agitația Hollywoodului și de presiunea mediatică.

De ce a divorțat Angelina Jolie de Brad Pitt

După o relație care a durat peste un deceniu, Angelina Jolie și Brad Pitt și-au oficializat divorțul, unul dintre cele mai mediatizate din Hollywood. Despărțirea a fost rezultatul mai multor tensiuni acumulate de-a lungul anilor, dar și a diferențelor fundamentale dintre cei doi.

Potrivit surselor apropiate cuplului, unul dintre motivele principale ale separării a fost diferența de stil de viață și priorități.

Angelina se concentra intens pe activitățile umanitare și pe creșterea copiilor, în timp ce Brad Pitt se afla permanent implicat în cariera cinematografică și în proiectele sale personale. Această diferență a generat nemulțumiri și dificultăți în menținerea unei comunicări eficiente între parteneri.

Un alt factor invocat în presă a fost legat de stilul de viață al lui Brad Pitt, în special consumul de alcool și comportamentele percepute ca nepotrivite de Angelina în anumite contexte familiale și private. Aceasta a contribuit la sentimentul actriței că separarea ar fi cea mai sănătoasă decizie pentru copii.