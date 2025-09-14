De la iubire la divorț: vedetele cu cele mai multe căsătorii

Vedete care au fost căsătorite de mai multe ori. Mulți actori, cântăreți sau personalități publice au avut vieți amoroase tumultuoase, marcate de mai multe căsătorii, divorțuri și relații mediatizate intens. În timp ce unii reușesc să își găsească stabilitatea după mai multe încercări, alții par condamnați să repete aceleași patternuri.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Elizabeth Taylor, actrița americană care a devenit sinonimă cu „căsătoria multiplă” la Hollywood. Taylor a fost căsătorită de opt ori, cu șapte bărbați diferiți.

Prima sa căsătorie a avut loc la 18 ani cu Conrad Hilton Jr., iar apoi a urmat o succesiune de relații mediatizate: Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, Richard Burton (de două ori), John Warner și Larry Fortensky.

Relațiile ei tumultuoase au fost mereu sub lupa presei, iar căsniciile cu Richard Burton, două la număr, sunt considerate printre cele mai mediatizate din istoria cinematografiei.

Un alt exemplu emblematic este Larry King, legendarul moderator de talk-show american. King a fost căsătorit de opt ori cu șapte femei diferite. Prima căsătorie a avut loc în anii 1950, iar cea mai recentă s-a încheiat în 2010.

Relațiile lui Larry King au fost diverse, unele scurte, altele mai longevive, dar toate reflectă viața personală intens mediatizată și dificultățile de a menține o relație stabilă în fața ochilor publicului.

Actorul și regizorul Mel Gibson a avut o viață amoroasă complicată. A fost căsătorit cu Robyn Moore timp de 28 de ani și au împreună șapte copii. După divorțul din 2011, Gibson a avut mai multe relații publice, inclusiv logodne și relații mediatizate cu alte femei. Deși oficial a fost căsătorit o singură dată, viața sa sentimentală ulterioară a fost la fel de intens comentată și urmărită de presă.

Mickey Rooney, actor american cu o carieră impresionantă la Hollywood, a fost căsătorit de opt ori. Prima sa căsătorie a fost la 17 ani, iar ultimele căsătorii au avut loc spre finalul vieții. Relațiile lui Rooney au fost adesea tumultuoase și însoțite de controverse, divorțuri rapide și conflicte publice.

Actorul a declarat în mai multe interviuri că dragostea a fost o provocare continuă pentru el și că a căutat mereu compania femeilor potrivite, chiar dacă acestea nu au rezistat timpului.

Într-o altă generație, Kim Kardashian, vedetă a reality-show-urilor americane, a avut deja patru căsătorii la vârsta de 44 de ani. Prima căsătorie, cu producătorul Damon Thomas, s-a încheiat fără prea multe explicații. A urmat relația cu muzicianul Kris Humphries, mariaj de doar 72 de zile, apoi căsnicia cu starul Kanye West, cu care are patru copii.

După despărțirea de Kanye, Kim a început o relație serioasă cu Pete Davidson, iar viața sa sentimentală continuă să fie atent urmărită de presă.

Actrița Melanie Griffith a fost căsătorită de cinci ori, cu actori și personalități din lumea filmului. Printre cei cu care a împărțit viața se numără Don Johnson, cu care a avut și o fiică, Dakota Johnson. Relațiile lui Griffith au fost adesea mediatizate intens, iar actorii cu care a fost căsătorită au reflectat un amestec de pasiune, turbulențe și dragoste publică.