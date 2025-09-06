Monden Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat







Mel Gibson, celebrul actor și regizor american, a fost recent la Muntele Athos, un loc sacru al Ortodoxiei situat în nordul Greciei. Vizita sa a avut loc la Mănăstirea Hilandar, o așezare monahală de tradiție sârbească, fondată în secolul al XII-lea.

El a ales să petreacă câteva zile în acest loc de cult, dedicându-se rugăciunii și meditației, departe de agitația lumii exterioare. În timpul șederii sale, actorul a declarat că nu a simțit niciodată o legătură atât de profundă cu Dumnezeu ca în acest loc.

Gibson, cunoscut pentru regia filmului „Patimile lui Hristos”, a fost întotdeauna asociat cu o profundă legătură religioasă, iar această vizită pare să fie o continuare a căutării sale spirituale.

Motivul exact al vizitei sale nu a fost făcut public, dar se speculează că Gibson ar putea să se pregătească pentru un nou proiect cinematografic cu tematică religioasă. În trecut, regizorul a manifestat un interes constant pentru teme biblice și spirituale, iar Muntele Athos, cu atmosfera sa de liniște și rugăciune, ar putea oferi inspirația necesară pentru un astfel de proiect.

Această vizită nu este unică în rândul personalităților din lumea filmului. Alți actori și regizori au ales să viziteze Muntele Athos în căutarea unei experiențe spirituale autentice.

Jonathan Jackson, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „General Hospital” și „Nashville”, a vizitat Muntele Athos împreună cu fiul său de 8 ani și cu duhovnicul său, părintele Matthew.

În 2012, Jackson și familia sa s-au convertit la Biserica Ortodoxă Greacă, iar în discursul său de acceptare a premiului Daytime Emmy, a mulțumit atât Sfintei Treimi, cât și călugărilor de pe Muntele Athos pentru rugăciunile lor. El a subliniat importanța rugăciunii monahale pentru întreaga lume și a exprimat recunoștința față de viața dedicată rugăciunii a călugărilor de pe Athos.

Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver a vizitat Muntele Athos, fiind fascinat de tradițiile culinare monahale și de simplitatea vieții de pe Sfântul Munte.

Fostul jucător de baschet Darko Milicic, originar din Serbia, a vizitat Muntele Athos, fiind profund impresionat de viața monahală și de tradițiile ortodoxe. Milicic, care a avut o carieră de succes în NBA, a subliniat importanța spiritualității în viața sa și a exprimat dorința de a învăța de la călugării de pe Athos despre dedicare și credință.

Muntele Athos, cunoscut și sub denumirea de „Grădina Maicii Domnului”, este un loc unde bărbații, indiferent de religia lor, pot experimenta o viață monahală autentică. Accesul este permis doar bărbaților, iar vizitele sunt reglementate strict, necesitând permise speciale. Această izolare și dedicare totală rugăciunii fac din Athos un loc unic, unde chiar și celebritățile pot găsi un refugiu spiritual.