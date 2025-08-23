Social Cele mai scurte căsătorii din lume. N-au rezistat nici măcar o zi







Căsătoria este, teoretic, un angajament pe viață, însă istoria și actualitatea ne arată că nu toate relațiile ajung să dureze ani sau decenii. Unele cupluri au reușit să înregistreze adevărate recorduri, dar nu prin longevitate, ci prin rapiditatea cu care și-au spus „adio”. „Nu am realizat ce fac”, a spus o persoană care a divorțat în doar 12 minute.

Unele căsătorii au durat câteva ore, ba chiar minute, iar motivele sunt la fel de diverse ca și personalitățile celor implicați. Un bărbat a povestit că s-a căsătorit în Las Vegas și că a realizat în doar 12 minute că a făcut o mare greșeală.

„Nu am realizat ce fac până nu a fost prea târziu”, a declarat unul dintre foștii soți care a trăit o căsnicie de doar 12 minute în Las Vegas, orașul renumit pentru căsătoriile rapide.

Orașul american Las Vegas este cunoscut pentru opțiunea de a oficializa o căsătorie rapid, fără prea multe formalități. Aici au avut loc unele dintre cele mai scurte căsătorii din istorie. În 2019, un cuplu s-a căsătorit la ora 10 dimineața și și-a depus cererea de divorț la ora 11, ceea ce înregistrează o căsnicie de numai o oră.

„Am fost amândoi prea obosiți și confuzi după petrecerea de noapte trecută”, a explicat unul dintre ei.

Alte cazuri din Las Vegas arată că factorul impulsiv și atmosfera relaxată a orașului pot conduce la decizii rapide, care apoi sunt rapid regretate. Un exemplu celebru este cel al unui cuplu britanic care s-a căsătorit și a divorțat în aceeași zi, după ce și-au dat seama că diferențele lor de personalitate erau mai mari decât credeau inițial.

Nu doar cuplurile obișnuite reușesc să doboare recorduri de scurtă durată. În lumea vedetelor, astfel de situații apar frecvent. Kim Kardashian și Kris Humphries au avut o căsătorie oficială de doar 72 de zile, în 2011, înainte să solicite divorțul.

„A fost mult mai rapid decât ne-am imaginat, și nu a funcționat pentru că nu eram pregătiți pentru viața reală împreună”, a declarat ulterior Kim, potrivit Brides.

De asemenea, celebrul actor britanic Britney Spears s-a căsătorit cu Jason Allen Alexander în Las Vegas, în 2004, dar mariajul a fost anulat după numai 55 de ore. Motivul? „A fost o decizie luată în moment de euforie”, a spus Spears într-un interviu ulterior.

Căsătoriile de doar câteva ore sau minute nu sunt limitate la America. În India, există exemple de cupluri care au renunțat la căsătorie după doar câteva ore, invocând incompatibilitate și lipsa de chimie între parteneri.

În Marea Britanie, un cuplu s-a căsătorit într-o dimineață și a depus cererea de divorț în aceeași zi, ceea ce a fost mediatizat ca una dintre cele mai scurte căsătorii documentate în istoria modernă a țării.

Unii specialiști în relații consideră că aceste căsătorii ultra-scurte reflectă o combinație între impulsivitate, presiunea socială și tentația de a experimenta emoții puternice.

„Atracția inițială poate fi înșelătoare; pentru o relație de lungă durată, compatibilitatea este cheia.” — Dr. Thomas Plante, psiholog și profesor la Universitatea Santa Clara.

În cele mai multe cazuri, aceste căsătorii fulgerătoare nu sunt motivate de dragoste profundă, ci de circumstanțe specifice: o vacanță romantică, o petrecere, presiunea familiei sau chiar dorința de aventură. De multe ori, după câteva ore sau zile, realitatea și diferențele personale devin imposibil de ignorat.

„Am crezut că va fi romantic și distractiv, dar nu a durat nici măcar o zi. A fost clar că nu eram compatibili”, spune unul dintre foștii soți dintr-un cuplu care deține recordul pentru cea mai scurtă căsătorie din Irlanda – 7 ore.