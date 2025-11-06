Ucraina rupe orice legătură cu Rusia, inclusiv legat de bani

Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, potrivit Reuters.

Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, într-o reformă monetară menită să marcheze desprinderea totală de moştenirea rusă.

”Trebuie să finalizăm în sfârşit această reformă şi să eliminăm orice legătură cu Moscova. Avem propria noastră tradiţie, iar momentul a venit să o revendicăm”, a declarat Andri Pișni pentru Reuters.

Ucraina a introdus moneda naţională, hrivna, în 1996, dar a păstrat pentru subdiviziune vechea denumire sovietică „copeică” (în ucraineană „kopiika”). Noua monedă, „şah”, preia un termen folosit în secolele XVI–XVII, iar bancnote cu această denumire au circulat şi în perioada Revoluţiei Ucrainene din 1917–1921.

Banca centrală a lansat consultări publice şi evenimente pentru promovarea proiectului, în timp ce Parlamentul pregăteşte dezbaterea legii privind înlocuirea oficială a monedei.

„Copeica a fost păstrată doar în trei dintre cele 15 foste republici sovietice: Rusia, Belarus şi Ucraina”, a subliniat Pişni, menţionând apropierea regimului de la Minsk de Moscova. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care Ucraina încearcă să rupă legăturile simbolice cu Rusia, la aproape patru ani de la declanşarea invaziei.

Un sondaj realizat în septembrie de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev arată că 91% dintre ucraineni au o atitudine negativă faţă de Rusia.Oficialii de la Kiev spun că tranziţia la noua monedă nu va implica costuri suplimentare, întrucât actuala unitate de 50 de copeici, echivalentul a puţin peste un cent american, va fi înlocuită treptat cu noua monedă „şah”.

De la obținerea independenței în 1991, Ucraina a redenumit străzi, orașe și alte locații geografice care purtau numele unor personalități sovietice și rusești sau evenimente și date istorice conexe. Numeroase statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin și ale altor personalități sovietice și rusești au fost demontate. Tranziția monedei va fi treptată, kopiika și șah-ul urmând să circule în paralel o anumită perioadă de timp.