Noi reguli, mai stricte, pentru vizele rușilor în spațiul Schengen

Uniunea Europeană se pregătește să introducă restricții semnificative privind acordarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, conform unui raport publicat pe 5 noiembrie de publicaţia Politico, care citează trei oficiali europeni anonimi.

În baza noilor propuneri, majoritatea solicitărilor de viză Schengen din partea cetăţenilor ruşi ar urma să fie procesate doar pentru vize cu o singură intrare — excepţiile fiind prevăzute doar în cazuri umanitare sau pentru persoane care deţin şi cetăţenie a unui stat membru al UE.

Măsura survine unui context marcat de invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Politico menţionează că „această decizie este planificată din cauza continuării invaziei la scară largă de către forţele Federaţiei Ruse în Ucraina” .

Potrivit sursei, instituțiile UE intenţionează să adopte aceste reguli mai stricte săptămâna aceasta.

Mai exact, conform raportării:

Cetăţenii ruşi vor putea primi, în majoritatea cazurilor, doar vize cu o singură intrare în spaţiul Schengen.

Excepţie vor face solicitările făcute din motive umanitare sau dacă persoana are şi cetăţenie a unui stat UE.

Nu este preconizată, cel puţin momentan, o interdicţie totală privind vizele pentru cetăţenii ruşi — responsabilitatea finală pentru emiterea vizelor aparţine autorităţilor naţionale ale statelor membre.

Conform datelor puse la dispoziţie:

În anul 2024, mai mult de 500 000 de cetăţeni ruşi au primit vize Schengen, o creştere faţă de 2023, dar mult sub nivelul dinaintea războiului.

În anul 2019, înainte de invazia din 2022, ruşii au primit peste 4 000 000 de vize Schengen.

Unele state membre, precum Ungaria, Franţa, Spania şi Italia continuă să fie printre cele care emit cele mai multe vize ruşilor. Limitările competenţei UE

Este important de remarcat că procesul de emitere a vizelor cade în continuare în sarcina autorităţilor naţionale ale statelor membre ale UE, ceea ce înseamnă că blocul european în ansamblu nu poate impune un embargo total, ci doar poate stabili criterii mai stricte.

Anterior acestor propuneri, în septembrie 2022, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind suspendarea integrală a acordului de facilitare a vizelor cu Rusia, ceea ce a crescut tariful pentru viză de la 35 € la 80 €, a impus documente suplimentare şi termene de procesare extinse.

Dacă noile reguli vor fi adoptate şi puse în aplicare „în această săptămână”, ele vor marca o escaladare a politicii de viză a UE faţă de Rusia.

Măsurile urmează să se alinieze cu solicitările statelor membre vecine cu Rusia, care au făcut presiuni pentru un răspuns comun mai ferm.

Totodată, rămân diferenţe semnificative între statele membre privind aplicarea practică — unele au deja politici mult mai stricte individual decât altele.