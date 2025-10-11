UE lansează frontiera inteligentă: Ce trebuie să știe călătorii începând din acest weekend

În acest weekend, Uniunea Europeană va face un pas important către consolidarea politicilor de securitate și control, odată cu activarea noului sistem electronic EES. Această inițiativă reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a granițelor UE și vine pe fondul unor presiuni privind protecția frontierelor și gestionarea fluxurilor de migrație, potrivit informațiilor oferite de metro.co.uk.

Începând cu duminică, 12 octombrie, Uniunea Europeană va demara implementarea noului Sistem de Intrare-Ieșire (EES), o inițiativă menită să modernizeze procesul de trecere a frontierei pentru cetățenii din afara blocului comunitar, inclusiv cetățenii din Marea Britanie.

Acest sistem digital de supraveghere, numit „frontiera inteligentă”, va deveni activ în toate statele membre ale spațiului Schengen, cu excepția Irlandei și Ciprului. Călătorii vizați vor trebui să furnizeze informații biometrice, printre care amprente digitale și o imagine facială captată prin tehnologie de recunoaștere.

Scopul declarat al EES este de a spori securitatea la granițele externe, de a preveni criminalitatea transfrontalieră și de a asigura respectarea duratei maxime de ședere, 90 de zile, pentru cetățenii din afara UE.

Autoritățile europene susțin că noul sistem va contribui la un control mai eficient și mai rapid al frontierelor, reducând birocrația și facilitând monitorizarea fluxului de persoane.

La prima trecere a frontierei externe a UE, vizitatorii din țări terțe vor trebui să își înregistreze pașaportul, alături de datele biometrice – fotografii faciale și amprente digitale. Autoritățile estimează că aceste operațiuni se vor desfășura, în majoritatea cazurilor, prin intermediul unor chioșcuri amplasate în punctele de trecere.

Datele colectate vor fi stocate în sistem pentru utilizări viitoare, ceea ce înseamnă că la următoarele intrări în UE, procesul de control va fi mult mai rapid, fiind suficientă o simplă verificare biometrică.

Totuși, la fiecare vizită, călătorii vor putea fi supuși unor verificări suplimentare: ofițerii de frontieră pot cere dovezi privind scopul călătoriei, precum rezervări de cazare, fonduri suficiente, poliță de asigurare sau bilet de întoarcere. Copiii nu sunt exceptați de la controale, însă cei sub 12 ani vor fi scutiți de oferirea amprentelor, fiind necesară doar scanarea feței.

Sistemul va deveni complet operațional până la data de 10 aprilie 2026, fiind introdus progresiv în cele 25 de state membre UE, precum și în țările din spațiul Schengen care nu fac parte din Uniune – Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Totuși, Irlanda și Cipru vor continua, deocamdată, cu procedura clasică de ștampilare a documentelor.

EES se aplică cetățenilor din afara UE care călătoresc în spațiul Schengen, cu câteva excepții. Nu sunt vizați de noul sistem cetățenii UE – irlandezii și cei din Cipru, precum și britanicii care dețin permis de ședere sau viză de ședere într-un stat european. De asemenea, sunt excluși cetățenii din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.

Lansarea sistemului a fost amânată de mai multe ori, cea mai recentă decizie de acest tip fiind luată în octombrie 2024. Oficialii europeni au invocat atunci temeri legate de eventuale blocaje și perturbări majore în trafic, întrucât sistemul nu fusese încă testat pe scară largă.