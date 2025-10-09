Economie

Diferențele economice dintre SUA și Europa, analizate de Radu Georgescu

Diferențele economice dintre SUA și Europa, analizate de Radu GeorgescuSUA. Sursa foto: dreamstime.com
Economistul Radu Georgescu a afirmat că, în acest an, SUA a „predat o lectie de economie Europei”. „Hai să vedem ce au făcut în 2025 americanii care habar nu au de economie”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Diferența dintre economia Europei și cea a Statelor Unite

Economistul a afirmat că, la începutul anului, multe persoane comentau pe rețelele sociale că Statele Unite nu înțeleg economia și că taxele vamale impuse ar fi o greșeală. Rezultatele din acest an arată însă contrariul, potrivit acestuia.

„Hai să vedem ce au făcut în 2025 americanii care habar nu au de economie”, a mai scris acesta.

În trimestrul al doilea, economia SUA a crescut cu 3,8%, în timp ce Uniunea Europeană a înregistrat un avans de doar 0,1%. Totodată, Statele Unite au reușit să reducă deficitul bugetar cu 9%, în timp ce în Europa, inclusiv în țări precum România sau Franța, acesta continuă să crească rapid.

De asemenea, prin taxele vamale, americanii au stimulat producția internă și au sprijinit companiile locale, reușind astfel să reducă și deficitul comercial.

Radu Georgescu

Radu Georgescu. Sursa foto: Facebook

Radu Georgescu: În ciuda previziunilor pesimiste, inflația din SUA nu a crescut

Radu Georgescu arată că, în ciuda previziunilor pesimiste, inflația din Statele Unite nu a crescut, deși mulți „specialiști” susțineau că tarifele vamale vor declanșa o explozie a prețurilor. Realitatea a fost diferită.

Potrivit acestuia, inflația a rămas stabilă, iar piața americană, cea mai mare din lume, a forțat companiile europene să reducă prețurile produselor vândute în SUA. Astfel, efectele tarifelor vamale au fost resimțite mai ales de firmele din Europa, nu de consumatorii americani.

Concluziile economistului

Economistul Radu Georgescu a afirmat că, în 2025, Statele Unite conduc în fața Europei din punct de vedere economic, „US- Europa 4-0”. De asemenea, acesta consideră că până la finalul anului americanii vor mai adăuga câteva puncte la acest avantaj.

„Nu este întâmplător că primele cinci facultăți de economie de pe planeta Pamant sunt în US”, a mai spus acesta.

Proiecte speciale