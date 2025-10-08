„Planeta, o mare sală de păcănele”. Ce se află în spatele crizei datoriilor. Explicațiile unui economist

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra riscurilor sistemului financiar internațional și a bulelor speculative care amenință stabilitatea globală. El a spus că planeta a devenit o mare sală de jocuri cu păcănele.

„Planeta Pământ a devenit o mare sală de jocuri cu păcănele, a spus el. Economistul a explicat că oamenii pariază constant, fără să se gândească la consecințe reale. „Unii pariază că bila va cădea pe roșu. Alții pariază că va câștiga FCSB. Unii pariază la bursă. Alții pariază pe imobiliare.”, a spus el.

Radu Georgescu avertizează că toate aceste pariuri se desfășoară pe un fundament extrem de fragil. „Această sală uriașă de pariuri stă pe un munte de datorii. Datoria totală pe planeta Pământ este de 330 trilioane $.”.

El subliniază dificultatea oamenilor de a înțelege aceste cifre enorme: „Până acum 10 ani nimic nu se măsura pe planeta Pământ în trilioane. Nici măcar nu știm exact câte zerouri are un trilion. În limba engleză un trilion este o mie de miliarde. M-am uitat în DEX și în limba română un trilion înseamnă un miliard de miliarde.”.

Radu Georgescu a mai spus că banii nu mai au acoperire reală de decenii. Economistul cinsideră că banii sunt doar niște cifre electronice într-un sistem bancar la nivel mondial.

„Partea haioasă este că acești bani nici măcar nu există. Până în 1971 orice ban de pe planeta Pământ avea acoperire în aur. Nu se puteau tipări bani fără acoperire în aur. În 1971 s-a dat o lege prin care banii s-au rupt de aur. Din 1971 banii sunt doar niște cifre electronice într-un sistem bancar la nivel mondial. Cu acoperire... în nimic.”.

„Cei care înțeleg contabilitate știu că banii sunt creați de bănci printr-o simplă notă contabilă. La fiecare împrumut acordat banca generează electronic bani în sistemul financiar făcând o notă contabilă Debit = Credit. Dacă de exemplu tu depui 1.000 lei la bancă, băncile prin împrumuturi îi pot transforma în 10.000 lei. Acest lucru a creat niște anomalii uriașe. Le numim și bule speculative. Un fel de scheme Ponzi.”.

Radu Georgescu a oferit și exemple concrete ale dezechilibrelor financiare: „De exemplu valoarea de la bursă a companiei Nvidia a depășit 4 trilioane $. Mai mare decât 10 Românii. A depășit chiar și PIB-ul Germaniei.”.

El a avertizat că aceste jocuri financiare sunt riscante la nivel planetar: „Dacă știi cât de cât economie, îți dai seama că pe planeta Pământ se joacă Popa Prostul la nivel planetar.”.

Radu Georgescu a reamintit și de avertismentele unor lideri importanți din domeniul financiar: „Jamie Dimon, cel mai mare bancher din lume și Ray Dalio, proprietarul unuia dintre cele mai mari fonduri de investiții spun că în curând se va striga Popa Prostul”, a spus el pe Facebook.