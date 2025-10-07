De ce plătesc românii dobânzi uriașe la bănci, comparativ cu vecinii din UE

Economistul Radu Georgescu, fost director în BNR, critică dur lipsa educației financiare din România. Într-o analiză virală, el arată că românii plătesc dobânzi de patru ori mai mari decât bulgarii și trăiesc într-o bulă imobiliară alimentată de neștiință și credite nesustenabile.

Analistul financiar Radu Georgescu a lansat un mesaj virulent despre lipsa educației financiare și despre efectele dezastruoase pe care le are aceasta asupra populației și pieței imobiliare.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, economistul atrage atenția că majoritatea românilor nu înțeleg cum funcționează un credit bancar, deși aproape fiecare familie are cel puțin unul.

„În școală învățăm despre euglena verde, dar nu ne învață nimeni cum se calculează dobânda la un credit. În viața reală, nu ne întreabă nimeni despre euglena verde, dar majoritatea avem credite la bancă”, a scris Georgescu.

El consideră că această lipsă de educație economică elementară a transformat România într-o țară cu debitori care nu înțeleg ce semnează și nici cât plătesc, iar consecințele se văd în creșterea explozivă a prețurilor la locuințe și a gradului de îndatorare.

Pentru a-și susține afirmațiile, fostul oficial BNR a prezentat un exemplu concret: un credit ipotecar pe 30 de ani, în euro, oferit de Unicredit în mai multe țări din regiune. Rezultatul este șocant – un român plătește o dobândă totală de aproape patru ori mai mare decât un bulgar, deși ambele țări au bănci din același grup financiar.

„Creditele sunt în moneda națională, dar pentru comparație am transformat valorile în euro. În România plătești o dobândă totală de aproximativ patru ori mai mare decât în Bulgaria. Din acest motiv, prețurile la locuințe au ajuns la un nivel inaccesibil pentru majoritatea oamenilor”, a explicat Georgescu.

El a publicat și linkurile către ofertele bancare, pentru a demonstra diferențele de cost real dintre piețele din Europa Centrală și cea românească.

Analiza lui Radu Georgescu a fost completată de un sondaj realizat pe LinkedIn, la care au participat peste 5.000 de respondenți. Rezultatul arată imaginea unei piețe în derivă: 92% dintre participanți au declarat că prețurile la locuințe în România sunt inaccesibile.

Economistul subliniază că această percepție nu este doar o impresie subiectivă, ci o consecință directă a politicilor bancare și a lipsei de transparență privind calculul dobânzilor.

Radu Georgescu critică dur și rolul jucat de agenții imobiliari în întreținerea acestei „bule” economice.

„Nici măcar agenții imobiliari nu știu să calculeze dobânda la un credit bancar. În SUA trebuie să faci școală și să iei licență ca să poți fi agent. În România, dacă nu ai nicio meserie și habar nu ai să faci nimic, foarte probabil te faci agent imobiliar”, afirmă acesta.

El acuză faptul că o parte din intermediarii de pe piață s-au transformat în promotori ai unei retorici false: „Prețurile la locuințe vor crește mereu”.

„Unii devin agresivi când le explici că piața imobiliară e o bulă. Săptămâna trecută am fost jignit golănește de mai mulți agenți imobiliari pentru că am spus public că România trăiește într-o bulă imobiliară”, a adăugat fostul oficial BNR.

Articolul său, publicat ulterior pe rețelele sociale, a fost vizualizat de peste 80.000 de persoane.

Economistul atrage atenția că o parte dintre românii care au credite ipotecare nu înțeleg nici măcar sensul juridic al termenilor contractuali. „Nu știm ce înseamnă ipotecă. Mulți află cine este cu adevărat proprietarul locuinței abia după ce nu plătesc 3-4 rate la bancă”, avertizează Georgescu.

Pentru a ilustra situația, el oferă exemplul unui fost coleg care a cumpărat un apartament de trei camere cu 160.000 de euro, printr-un credit ipotecar. „Mi-a spus că își permite pentru că are un salariu mare. L-am întrebat cât timp își permite. Și-a mai permis vreo 12 luni. Apoi firma la care lucra a făcut restructurări și a rămas fără loc de muncă”, relatează economistul.

Radu Georgescu merge mai departe și leagă problema creditelor și a dobânzilor de o cauză structurală: inflația ridicată și politica guvernamentală de împrumut. „În România este cea mai mare inflație din Europa, pentru că Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi deficitul bugetar. Nu producem bunuri și servicii care să susțină avalanșa de bani împrumutați. Așa apare inflația”, explică el.

Potrivit acestuia, România se împrumută în prezent cu o dobândă de 8%, ceea ce înseamnă că, în mod normal, toate creditele bancare ar trebui să pornească de la cel puțin 12% dobândă anuală.

Această realitate, spune Georgescu, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru populație, dar și pentru autorități, care continuă să încurajeze împrumuturile de consum într-un mediu economic tot mai instabil.

În finalul analizei sale, Radu Georgescu a făcut apel la responsabilitate socială, cerând o schimbare de mentalitate. „Societatea ar trebui să evite și să sancționeze persoanele care au comportament golănesc. Nu putem construi o economie solidă pe neștiință, agresivitate și iluzii despre piața imobiliară”, a conchis fostul director BNR.