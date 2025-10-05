Locuințe de vis în Bulgaria, mai ieftine decât garsonierele din România. Cât te costă să devii proprietar în țara vecină

În ultima perioadă, prețurile locuințelor din România au crescut semnificativ. Având în vedere situația economică actuală, puțini români se mai aventurează să cumpere un apartament sau o casă. În marile orașe, precum Cluj-Napoca, prețul unei garsoniere trece cu ușurință de 60.000 de euro, în timp ce în anumite regiuni din Bulgaria, o locuință întreagă poate fi cumpărată cu doar 27.990 de euro.

În unele regiuni din Bulgaria , piața imobiliară oferă oportunități surprinzător de accesibile pentru cumpărători. Prețurile locuințelor pornesc de la 27.990 de euro, mult sub cele din marile orașe europene.

Deși nu sunt case de lux, aceste proprietăți oferă spațiu generos și un nivel de confort mai ridicat decât o garsonieră sau un apartament mic. În plus, multe dintre ele vin cu teren aferent, iar posibilitatea de renovare reprezintă un avantaj suplimentar.

În apropiere de Balcic, o locuință este scoasă la vânzare cu doar 27.990 de euro. Locuința de 78 mp include o bucătărie cu sufragerie, două dormitoare, baie cu cabină de duș, două coridoare și încă două camere cu acces din grădină.

Proprietatea este complet mobilată și utilată, cu tâmplărie PVC și pardoseli laminate. Curtea de 1.425 mp este amenajată cu flori, pomi fructiferi, două sere, magazie cu bucătărie de vară și grătar, plus parcare și trei dependințe. Locuința este ideală pentru relocare permanentă, casă de vacanță sau investiție, se arată pe un site destinat vânzărilor de locuințe.

Nici prețurile apartamentelor nu sunt mai piperate. Un apartament cu două camere în Nessebar poate fi cumpărat cu 49.000 de euro. Acesta este situat la etajul patru și are două dormitoare, living, baie, bucătărie și terasă. Proprietatea are panouri solare, conform unui anunț publicat pe green.acres.com.

Există variante și pentru cei care vor un apartament cu vedere la mare. Un apartament cu două camere este de vânzare în stațiunea Elenite, Bulgaria, situată în apropiere de Nessebar, Sveti Vlas și Sunny Beach.

Apartamentul, mobilat, are un hol de intrare, living cu bucătărie, dormitor, baie cu toaletă și o terasă spațioasă cu vedere la mare. Baia este echipată cu boiler electric și mașină de spălat, iar bucătăria cu frigider și resou electric. Suprafața construită este de 66 mp, iar suprafața totală, incluzând părțile comune, este de 82 mp. Conform anunțului, taxa anuală de întreținere a complexului în care se află locuința este de 800 de euro.

În orașul Kavarna, un apartament cu două camere este prezentat ca fiind o investiție pentru cei care își doresc să ajungă în fiecare vacanță pe litoralul bulgăresc. Situat într-un complex nou, acesta poate fi cumpărat cu 45.000 de euro.

„Apartamentul este la doar câteva minute de mers pe jos de plaja cu nisip fin și în apropiere se găsesc restaurante locale, terase și un minimarket, toate facilitățile necesare pentru o vacanță completă”, conform anunțului.

Distanța de la București până la Kavarna poate fi parcursă în aproximativ patru ore cu mașina, iar Aeroportul Internațional Varna se află la doar 65 km, aproximativ o oră de condus. În Constanța, prețurile apartamentelor cu două camere pornesc de la 65.000 de euro și pot depăși 100.000 de euro, în funcție de dotări și de zona în care se află.