Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament

Cele mai multe investiții imobiliare aflate în derulare se ridică pe foste platforme industriale, iar reconversia acestora reprezintă una dintre cele mai semnificative oportunități de investiții în sectorul imobiliar, spun reprezentanții companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. În acest context, Bucureștiul se remarcă prin numărul cel mai mare de tranzacții cu terenuri urbane rezultate din reconversia spațiilor industriale.

Potrivit companiei, Capitala înregistrează cele mai multe tranzacții cu terenuri urbane rezultate din reconversia spațiilor industriale, iar investitorii se concentrează în special pe proiecte cu funcționalitate mixtă, care combină spații de retail, birouri și locuințe

„Bucureştiul continuă să fie lider la nivel naţional în transformarea fostelor platforme industriale, datorită dimensiunii pieţei şi a numărului semnificativ de situri disponibile”, arată cei de la Cushman & Wakefield Echinox,

În ultimii ani, printre cele mai semnificative tranzacții imobiliare s-au numărat vânzările platformelor Rocar (~21 ha), Roca Preciziei (~12 ha), Helitube din Colentina (~8,9 ha), Muntenia (fabrica de ulei de lângă Parcul Carol, ~5,7 ha), Antrefrig (~5,7 ha), Titan Mar de pe Șoseaua Progresul (~4,5 ha) și Atlas din Pipera (~2,9 ha), majoritatea achiziționate de investitori pentru dezvoltarea unor proiecte de mare anvergură.

Dezvoltatori locali și internaționali, precum Prime Kapital, One United Properties, Forte Partners, Speedwell, Prima Development și Hils Development, derulează proiecte de regenerare urbană pe foste platforme industriale din București.

Fiind situate în diferite zone ale orașului, aceste platforme industriale prezintă un potențial de dezvoltare variat, valorificat cu atenție de cumpărătorii care au planificat construirea de birouri, locuințe sau proiecte comerciale. Tendința de reconversie s-a extins rapid și în celelalte orașe mari ale țării.

La Cluj-Napoca, proiecte precum Transilvania Mall, dezvoltat de Prime Kapital pe fosta platformă Cesarom, Rivus City, construit pe platforma Carbochim, sau dezvoltarea anunțată de Hexagon pe terenul de la Tehnofrig, evidențiază potențialul acestor amplasamente pentru proiecte cu funcționalitate mixtă, potrivit companiei.

În Timișoara, majoritatea platformelor industriale vechi au fost deja transformate în centre comerciale și clădiri de birouri, iar reconversia platformelor Spumotim și 1 Iunie deschide posibilitatea unor noi proiecte importante.

În Iași, Prime Kapital derulează proiectul Silk District și a finalizat Mall Moldova, cel mai mare centru comercial din afara Bucureștiului, ambele realizate pe baza reconversiei unor platforme industriale

În centrul țării, la Brașov, cel mai amplu proiect imobiliar a luat naștere prin regenerarea urbană a fostei platforme Tractorul, care se întinde pe 100 de hectare. În Constanța, Iulius Group transformă fosta platformă Oil Terminal într-un ansamblu urban integrat.

În ambele orașe, cererea ridicată pentru terenuri și interesul puternic pentru noi dezvoltări susțin procesul de reconversie a fostelor spații industriale în proiecte moderne și funcționale.

„Reconversia platformelor industriale reprezintă în continuare una dintre cele mai mari oportunităţi de investiţii imobiliare. Pe lângă activele ce au fost deja achiziţionate şi pe care sunt în derulare proiecte imobiliare, există în prezent pe piaţă un număr important de platforme disponibile la vânzare”, afirmă Ştefan Oprea, consultant land agency Cushman & Wakefield Echinox.

Potrivit acestuia, oferta este variată, proprietățile având suprafețe ce pornesc de la câteva mii de metri pătrați și pot ajunge până la zeci de hectare, ceea ce le conferă un grad ridicat de atractivitate pentru diferite tipuri de investitori.

„Pe lângă centrele regionale, am observat recent un interes şi pentru alte oraşe precum Craiova sau Arad, care ar putea genera în perioada următoare tranzacţii semnificative”, a adăugat el.