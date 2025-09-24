Directoarea ICR Londra, acuzată de folosirea abuzivă a unui apartament diplomatic

Directoarea ICR Londra, Aura Woodward, se află în centrul unui scandal după ce s-a aflat că locuiește ilegal, din septembrie 2023, într-un apartament de peste 200 mp al institutului, în ciuda faptului că deține o locuință personală în Londra, potrivit flux24.ro.

Conform regulilor MAE și statutului diplomatic, spațiile de cazare din instituțiile diplomatice sunt destinate personalului cu statut diplomatic sau angajaților în misiuni oficiale. În cazul prezent, familia directoarei locuiește în apartamentul institutului fără a avea statut diplomatic.

Surse interne confirmă prezența Aurei Woodward, a soțului său cetățean britanic și a unui copil în apartament, în ciuda faptului că directoarea deține o locuință personală în Surbiton, aflată la doar 18 km de sediul din Londra, o zonă accesibilă cu transportul public sau cu mașina.

Locuința personală a Aurei Woodward din Surbiton, achiziționată în 2012 pentru aproape 400.000 GBP și evaluată acum la peste 700.000 EUR, apare în declarațiile de avere ca fiind „în afara Londrei”, deși Surbiton este integrat în Greater London.

Mai mult, directoarea deține și administrează mai multe apartamente în Sighișoara, pe care le închiriază prin platforma Airbnb, obținând din aceasta venituri în valoare de zeci de mii de lei anual.

Situația ridică întrebări dacă MAE și conducerea ICR vor lua măsuri, având în vedere că legislația interzice cazarea persoanelor fără cetățenie română în sediile diplomatice. Legislația prevede că nicio persoană fără cetățenie română nu poate fi cazată în sediile misiunilor diplomatice, nici măcar pentru o noapte.

Soțul Aurei Woodward, cetățean britanic, locuiește însă în clădirea ICR Londra, fapt semnalat anterior superiorilor de angajații de securitate ai institutului și ai Ambasadei României. Acest caz urmează precedentul fostei directoare, Catinca Maria Nistor, care a fost demisă pentru utilizarea fondurilor publice în scop personal.