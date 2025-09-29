Documentul care te ajută să obții un preț mai mare pe un apartament. Expert: Mulți nu știu că poate influența valoarea proprietății

În contextul preocupărilor tot mai mari legate de schimbările climatice și eficiența energetică, certificatul energetic a devenit un document esențial în sectorul imobiliar. Acesta oferă informații detaliate despre performanța energetică a unei clădiri și poate influența semnificativ valoarea acesteia pe piață. De asemenea, acest document este esențial și în cazul lucrărilor de reabilitare termică. Radu Reff, auditor energetic, a explicat cât de important este acest tip de document.

Proprietarul este ce care obligația de a obține certificatul energetic. Acesta face parte din documentația pentru recepția finală a lucrărilor și este necesar și pentru proiectele de reabilitare termică. Certificatul este valabil 10 ani, cu excepția situațiilor în care renovările importante schimbă consumul energetic al locuinței.

Acest document oferă informații esențiale despre eficiența energetică a clădirii și include:

Clasa energetică – exprimată printr-o literă de la A+ (cea mai eficientă) până la G (cea mai puțin eficientă).

Consum anual specific de energie – indică cantitatea de energie utilizată anual pe metru pătrat de suprafață utilă, exprimată în kWh/m²/an.

Emisii anuale de CO2 – arată impactul clădirii asupra mediului în termeni de emisii de dioxid de carbon.

Detalii despre sistemele tehnice ale clădirii – cuprinde informații despre instalațiile de încălzire, răcire, ventilație și iluminat.

Recomandări pentru eficiență energetică – sugestii oferite de auditor pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii.

Concret, certificatul energetic oferă informații detaliate despre consumul de energie al apartamentului. Astfel, viitorii cumpărători sau chiriași pot calcula costurile de întreținere și au posibilitatea să ia o decizie în funcție de acest aspect.

„În acest mod, viitorul proprietar sau chiriașul află dacă va avea de plătit o factură mai mică sau mai mare la energie. Certificatul de energie conține informații despre clasa energetică a proprietății respective, adică dacă este un consumator de energie redus. În cazul celor care intră în clasa A, facturile vor fi mai mici. Dacă există pierderi mari de căldură, evident că va fi clasa F. Sunt diferențe substanțiale între clase”, ne-a spus Radu Reff.

Mai mult, un scor bun în certificat poate influența pozitiv prețul apartamentului, iar consumul redus de energie atrage mai mulți cumpărători sau chiriași. De exemplu, locuințele din clasa A au un consum de aproximativ 125 kWh/mp/an, în timp ce apartamentele din clasa G depășesc 820 kWh/mp/an.

Certificatul poate fi emis doar de un auditor energetic atestat, de gradul I sau II. Pentru obținerea lui, proprietarul trebuie să prezinte: cartea de identitate, actul de proprietate, cartea tehnică a construcției (dacă există), planul apartamentului și alte documente solicitate de auditor.

Pe lângă acestea, auditorul poate cere informații suplimentare despre apartament, cum ar fi tipul ferestrelor, anul construcției, sistemele de încălzire, caloriferele, instalațiile electrice și sanitare, izolarea pereților și a acoperișului, dar și dimensiunile exacte ale fiecărei camere sau suprafața utilă a locuinței.

„În mod normal, primăriile care eliberează autorizații de construcții ar trebui să aibă o cerere în certificatul de urbanism care se numește Raport NZEB (Near Zero Energy Building)”, susține expertul.

Conform metodologiei MC001/2022, o clădire cu standard NZEB (Near Zero Energy Building) se caracterizează printr-o performanță energetică foarte ridicată, cu un consum de energie aproape zero sau foarte redus. Cel puțin 30% din energia necesară trebuie să provină din surse regenerabile, inclusiv energia produsă local sau în apropiere, pe o rază de 30 km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021. După 2031, proporția minimă de energie din surse regenerabile va fi stabilită prin Hotărâre de Guvern, conform prevederilor Legii nr. 372/2005.

„Toate clădirile proiectate după 2022 ar trebui să respecte un standard foarte ridicat. Asta înseamnă că 30% din consumul clădirii ar trebui să fie asigurat din surse regenerabile și izolații de bună calitate. Am văzut o singură primărie care a cerut așa ceva. Restul ori nu sunt la curent, ori se fac că nu știu, pentru că aceste condiții sunt restrictive pentru cineva care vrea să construiască o clădire nouă și ajunge la costuri foarte ridicate”, a explicat el.

Un certificat energetic pentru apartament costă, în general, în jur de 250 de lei și este valabil 10 ani, cu condiția să nu fie efectuate lucrări care să afecteze eficiența energetică a locuinței. Pentru o casă, costurile legate de eliberarea acestuia ajung la 350 de lei.

„Certificatul conține și o serie de recomandări pentru îmbunătățirea situației energetice a proprietății. Costurile variază în funcție de suprafață, cerere și ofertă. În cazul unui apartament, prețul este de 250 de lei, iar pentru o casă ajunge la 350 de lei. Există mulți care vor să intre pe piață și fac procedura cu 100 de lei, de la distanță, fără să vadă despre ce este vorba la fața locului”, a mai spus Radu Reff.