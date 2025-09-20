Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, singura fiică a fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se află în incinta Palatului Primăverii din București. Deși nu este de vânzare, locuința atrage atenția prin valoarea sa estimată la câteva milioane de euro și prin detaliile arhitecturale și decorative care o transformă într-un spațiu cu un puternic impact vizual și artistic.

Zoia Ceaușescu s-a născut pe 1 martie 1949 și a decedat la 20 noiembrie 2006, în urma unei boli grave. De-a lungul vieții, a fost cunoscută nu doar pentru statutul său de fiică a dictatorului, ci și pentru cariera sa academică în matematică. În plan personal, a avut o relație de durată cu Mircea Oprean, profesor universitar, care i-a fost alături până în ultimele momente.

Zoia Ceaușescu a trăit o viață discretă, mai ales după căderea regimului comunist. Locuința sa din Palatul Primăverii, astăzi parte dintr-un traseu muzeal, păstrează o parte din amprenta stilului de viață din perioada comunistă, dar se remarcă în mod special prin eleganța și bunul gust al amenajărilor interioare.

Palatul Primăverii, reședința oficială a familiei Ceaușescu până în 1989, a fost construit în timpul regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Deși edificiul a fost realizat în perioada sa, el a fost utilizat exclusiv de familia Ceaușescu, devenind simbolul vieții private a liderilor comuniști. Din imagini se poate remarca luxul dar și bunul gust al interioarelor.

„În salon remarcăm o tapiserie originală, manufactură franceză, de secolul XIX, alături de două vase orientale decorate cu scene de la curtea imperială din Japonia”, se arată în descrierea făcută pe pagina de Facebook „Palatul Primaverii”.

În reședința privată a familiei Ceaușescu, amenajată într-un stil somptuos, fiecare membru al familiei dispunea de un spațiu personal bine definit. La etaj, se află apartamentul rezervat lui Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al cuplului prezidențial. Acesta include un birou, dormitor, o baie și un mic dressing.

Elena Ceaușescu avea un apartament propriu, amenajat cu un living, balcon, dressing, baie și dormitor. Obișnuia să se retragă singură pentru a se odihni la prânz, într-un pat cu baldachin, realizat din lemn sculptat și finisat cu foiță aurie.

În locuință fusese amenajat un salon de coafură, unde o angajată se ocupa permanent de îngrijirea părului său. De asemenea, fusese instalat și un salon de bronzare, însă Elena Ceaușescu nu l-a folosit niciodată, motivând teama de efectele radiațiilor.

Imobilul cuprinde în total 174 de camere. Vizitatorii au însă acces doar la aproximativ 50 dintre acestea. Printre spațiile disponibile pentru tururi se numără și zona de tratamente corporale, dotată cu echipamente pentru fizioterapie, saună, dușuri scoțiene, băi galvanice, electroterapie și ozonoterapie.