Ordinul banal dat de Elena Ceaușescu a schimbat viitorul României

Unele decizii politice sau personale pot influența destine. Un exemplu este cazul lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu. Ordinul dat de Elena Ceaușescu la începutul anilor ’80, privind interzicerea competițiilor de bridge, i-a schimbat complet traiectoria fiului lor.

Pasionat și talentat la acest joc de strategie, Valentin Ceaușescu a fost nevoit să renunțe la competiții. Forțat de situație, s-a orientat spre fotbal. Decizia a dus, indirect, la implicarea sa în susținerea echipei Steaua București. Echipă care, în 1986, a reușit cea mai mare performanță a fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Valentin Ceaușescu, în prezent în vârstă de 77 de ani, era cunoscut în cercurile sportive ca un jucător de bridge foarte bun. În 1983, alături de alți cinci colegi, a reprezentat România la Campionatul European de Bridge din Germania Federală (RFG).

În acea perioadă, comunitatea jucătorilor amatori de bridge din România începea să discute organizarea unei federații oficiale. Valentin, având notorietatea numelui său, fusese propus pentru a ocupa funcția de președinte al noii structuri.

Potrivit relatărilor lui Daniel Stancu, Valentin Ceaușescu primise chiar și invitații la turnee internaționale. Inclusiv din partea familiei regale a Greciei. Participarea sa la competiții era bine văzută. Iar bridge-ul părea să devină o pasiune pe termen lung.

Totul s-a schimbat atunci când Elena Ceaușescu a decis să interzică acest sport. Potrivit lui Daniel Stancu, soția lui Nicolae Ceaușescu a aflat că bridge-ul se joacă cu cărți și a perceput jocul drept o activitate care putea încuraja absenteismul de la muncă.

Pentru a verifica situația, Elena l-a delegat pe Emil Bobu, apropiat al familiei Ceaușescu și fost ministru de Interne, să participe la un turneu organizat la Brașov. Acolo, Bobu a găsit o competiție la care participau peste o sută de perechi, inclusiv invitați din Polonia și Ungaria.

Pentru că mulți dintre concurenți își aranjau delegații de serviciu pentru a putea participa, evenimentul a fost considerat un exemplu de indisciplină. În urma acestui episod, competițiile de bridge au fost desființate instantaneu.

În fața deciziei mamei sale, Valentin Ceaușescu nu a avut posibilitatea să intervină. Interzicerea bridge-ului a fost justificată oficial prin faptul că românii își neglijau obligațiile de serviciu pentru a participa la competiții, ceea ce contravenea regulilor stricte ale regimului.

Rămas fără posibilitatea de a-și continua pasiunea, Valentin și-a îndreptat atenția spre fotbal, domeniu care, în acea perioadă, oferea nu doar prestigiu, ci și vizibilitate.

Potrivit relatărilor, Valentin Ceaușescu s-a implicat activ în sprijinirea echipei Steaua București începând cu anul 1984. Această orientare a coincis cu perioada de ascensiune a clubului, care a ajuns rapid să domine fotbalul românesc și să obțină rezultate internaționale remarcabile.

Momentul culminant a venit în mai 1986, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după finala de la Sevilla împotriva Barcelonei. A fost prima și singura victorie a unei echipe din România într-o competiție europeană de top.

„Nu ajungea Steaua să câștige Cupa Campionilor Europeni dacă nu era Valentin să se implice… Căzând bridge-ul, Valentin a trecut pe fotbal. Atunci a devenit a doua pasiune. Bridge-ul îți omoară timpul”, a declarat Daniel Stancu