Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește

România pierde un simbol al industriei grele. ArcelorMittal a anunțat vineri, printr-un comunicat, că va opri „definitiv” activitatea combinatului său din Hunedoara, uzină care producea profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură. Decizia survine după ani de pierderi cauzate de prețurile ridicate la energie și de concurența importurilor ieftine, care au făcut imposibilă menținerea competitivității pe piețele interne și externe.

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noștri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistență și profesionalism neclintite în fața provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani. Cu toate acestea, amploarea problemelor s-a dovedit insurmontabilă”, a declarat Sanjay Samaddar, vicepreședinte ArcelorMittal și director executiv ArcelorMittal Europe – Produse lungi.

Istoria siderurgiei hunedorene începe în 1882, în perioada Austro-Ungară, când primarul George Dănilă a promovat construirea unei uzine metalurgice. Construcția a demarat cu două furnale de 14,4 metri, cu un volum de 110 m³, alimentate cu mangal, iar primul minereu de fier provenea din Ghelari, la 16 km distanță. Transportul se realiza printr-un funicular, iar cererea crescândă a dus la construirea unei căi ferate cu ecartament îngust între Ghelari și Hunedoara.

Uzina a fost inaugurată oficial pe 12 iunie 1884, iar al doilea furnal a intrat în funcțiune în mai 1885. În 1892 au fost introduse două furnale Martin și două convertoare Bessemer, ceea ce a permis transformarea fontei în oțel la scară industrială. În 1895, al patrulea furnal, cu un volum de 288 m³, atingea o capacitate de 109 tone pe zi.

După unirea Transilvaniei cu România în 1918, uzina a intrat în proprietatea statului român. În perioada interbelică, Hunedoara a fost modernizată cu echipamente aduse din Germania nazistă: furnale Siemens-Martin, un furnal electric pentru aliaje speciale și secții de turnare și rulare. Uzina producea fontă, oțel și diverse profile metalice, iar infrastructura includea mine de minereu, ateliere și o hidrocentrală de 400 CP.

În anii 1950, Hunedoara devine principalul producător de profile de oțel lungi din România, cu furnale electrice și oțelării moderne. Procesul de industrializare forțată al lui Nicolae Ceaușescu atrage muncitori din Moldova și Muntenia, iar populația orașului crește exploziv: de la 4.800 în 1930 la aproape 90.000 în 1990.

În anii 1960-1970, Hunedoara atinge apogeul dezvoltării urbane și industriale. Producția combinatului crește constant, iar uzina devine simbol al puterii industriale și tehnologiei românești. În 1982-1984, producția atinge maximul, însă ultimele decenii ale regimului comunist aduc stagnare și infrastructură învechită.

După Revoluția din 1989, combinatul trece printr-o perioadă dificilă, tehnologia fiind depășită. În 1991, combinatul devine Siderurgica Hunedoara SA. Închiderile de furnale din 1992 și 1999 reduc drastic producția și forța de muncă. În 2003, Mittal Steel preia combinatul, redenumindu-l Mittal Steel Hunedoara, iar în 2006 devine ArcelorMittal Hunedoara, după fuziunea cu grupul european Arcelor.

În 2008-2009, criza financiară globală oprește temporar producția pentru prima dată după 80 de ani. În 2011, opt coșuri de 90 metri sunt demolate, iar 70% din uzină intră în proces de dezafectare. Laminorul de europrofile inaugurat în 2011 a costat 47 de milioane de euro și a făcut Hunedoara singurul producător de acest tip de profile din România, dar nu a inversat declinul.

Pe 5 septembrie 2025, producția a încetat complet. Cei 477 de angajați vor beneficia de plăți compensatorii și o parte vor rămâne la pază și întreținerea fabricii. Liderul sindical Mircea Bordean a explicat că procesul de tranziție va fi gestionat împreună cu autoritățile locale.

„Ne-am angajat să sprijinim angajații în această tranziție, inclusiv prin oportunități de redistribuire și colaborare cu autoritățile locale”, arată comunicatul ArcelorMittal.