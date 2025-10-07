Ministrul Culturii a anunțat că nu are bani pentru ultimele luni din an

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a transmis că majoritatea instituțiilor culturale subordonate se confruntă cu fonduri insuficiente, suficiente doar pentru plata drepturilor salariale programate în luna octombrie. Ultimele două luni ale anului 2025 sunt afectate de fonduri insuficiente, iar instituțiile au termen limită pentru a prezenta planuri de măsuri privind cheltuielile de personal și adaptarea activităților la resursele disponibile.

Ministrul Culturii a explicat că majoritatea instituțiilor nu dispun de fonduri suficiente pentru salariile aferente lunilor noiembrie și decembrie. Instituțiile trebuie să transmită până marți, ora 18.00, planurile de acțiune pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la finalul anului.

„În perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluția extremă de reducere majoră a activității, recurgând la concediul fără plată”, a precizat ministrul.

În documentul transmis, ministrul recomandă adaptarea programului de lucru al angajaților la obiceiurile de consum cultural ale comunității.

Bugetul Ministerului Culturii nu a fost redus, dar nici rectificat pozitiv pentru instituțiile cu dublă finanțare. Guvernul a suplimentat bugetul ministerului cu 56.781 mii lei pentru plata parțială a drepturilor salariale ale direcțiilor județene de cultură și ORDA, pentru proiectele Programului Național de Restaurare și Timbrul Monumentelor Istorice, precum și pentru proiecte de eficiență energetică și economie circulară.

Până în prezent, Ministerul a virat 80,62% din subvențiile pentru salarii pe 2025. Ministrul Culturii a explicat că unele instituții continuă să facă investiții neesențiale, deși fondurile pentru salarii sunt limitate.

Ministrul Culturii solicită instituțiilor să transmită până pe 7 octombrie măsurile pentru asigurarea cheltuielilor de personal și, dacă este necesar, să reducă activitatea sau să aplice concediu fără plată în perioadele cu interes scăzut.

„Trecem printr-o perioadă marcată de probleme financiare, pe care trebuie să o depășim, sperând că sacrificiile de acum vor crea premisele unor vremuri mai bune. Vă mulțumesc pentru implicarea Dvs. și îmi exprim dorința de a continua o colaborare eficientă, depășind obstacolele și construind pentru viitor”